دعم يصل إلى 2400 ريال لعملاء نفاذ من خلال برنامج النقل الموجه

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-28

متابعات الخليج 365 - الرياض

دعا بنك التنمية الاجتماعية عملاء منتج نفاذ لتمويل السيارات للاستفادة من برنامج دعم النقل الموجه والحصول على دعم مالي يصل إلى 2400 ريال.

وقال البنك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: لعملاء منتج نفاذ لتمويل السيارات، يمكنكم الاستفادة من برنامج دعم النقل الموجه المقدم من صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، والذي يقدم دعمًا ماليًّا يصل إلى (2400 ريال).

ما هو برنامج نفاذ ؟

منتج تمويلي موجه للمواطنين القادرين على العمل ولم يجدوا فرصة وظيفية أو الراغبين في زيادة مدخولاتهم الشهرية ولديهم حرفة أو مهارة متخصصة، حيث يتيح لهم هذا المنتج الاستفادة من تمويل ميسر يمكّنهم من ممارسة الأعمال الحرة لحسابهم الشخصي.

أهداف المنتج:

تعزيز ثقافة ممارسة العمل الحر والمساهمة في تحقيق مستهدفات العمل المرن. فرصة تحسين وضع فئة الشمول المالي للأفراد. رفع جودة حياة متابعات الخليج 365 السعودي. دخل أساسي أو إضافي للمواطنين من ذوي الدخل المحدود. الحد من الائتمان غير الرسمي. خفض نسبة البطالة.

الفئة المستهدفة:

موظفون براتب 14 آلاف وأقل.

العاطلون عن العمل.

الغير مخدومين عبر قنوات التمويل التقليدية.

مسارات تمويل مهن العمل الحر :

مهن الخدمات التخصصية: تمويل نقدي لتمكين من لديه مهارة أو معرفة تخصصية لممارسة العمل الحر مثل (الترجمة، التصميم والإبداع، الرياضة، تقنية المعلومات والاتصالات، الخدمات المحاسبية والقانونية، الاستشارات الفنية والإدارية، الإنتاج الفني والإبداعي، تطوير المحتوى، تطوير التطبيقات، علوم البيانات والتحليل، توصيل الطلبات). “نشط”

مهن التنمية الريفية “قريبًا”

المهن العقارية “قريبًا”

مهن الأسر المنتجة “قريبًا”

مهن الحرف اليدوية “قريبًا”

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