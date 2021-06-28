3 آلاف ريال غرامة إشعال النار المخالف بالمتنزهات الوطنية

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وأكد المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر ضرورة المحافظة على الغابات والمتنزهات الوطنية وجميع مواقع الغطاء النباتي وعدم الإضرار بها بإشعال النيران ورمي المخلفات في غير أماكنها المخصصة حفاظا على البيئة.
وتنص اللائحة التنفيذية لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر وفقا لنظام البيئة الصادر بالمرسوم الملكي بتاريخ 19 / 11 / 1441 على أن إشعال النار في غير الأماكن المخصصة لها في الغابات أو المتنزهات الوطنية، أو بغير الوسائل المسموح بها من المركز هي مخالفة تصل عقوبتها إلى 3000 ريال، إضافة إلى تطبيق العقوبات الخاصة بحرق الأشجار والشجيرات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للاحتطاب.
تنص اللائحة على أن عقوبة:
- التخييم في الغابات أو المتنزهات الوطنية دون ترخيص تصل إلى 3000 ريال لكل مخيم
- إنشاء المباني أو نحوها في الغابات أو المتنزهات الوطنية دون تصريح 20.000 ريال
- إتلاف المنشآت الثابتة أوالمنقولة، أو قطع السياجات أو إتلافها أو العبث بالعلامات الحدودية أو الإرشادية في الغابات أو المتنزهات 3000 ريال
- تشويه المعالم العامة والطبيعية في الغابات أو المتنزهات الوطنية بالكتابة أو الرسم أو النحت 400 ريال، مع إلزام المخالفين بإصلاح الضرر
- تدمير أو تغيير الحالة الطبيعية لأي منشأة أو أثاثها وتجهيزاتها ولأي معالم أثرية وثقافية أخرى داخل الغابات أو المتنزهات الوطنية 4000 ريال
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