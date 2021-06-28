شكرا لقرائتكم خبر 3 آلاف ريال غرامة إشعال النار المخالف بالمتنزهات الوطنية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعد المتنزهات الوطنية ومواقع الغطاء النباتي في المملكة ثروة طبيعية تسهم في تحسين المناخ والحد من التلوث، ورمي النفايات بها من المخالفات النظامية الجسيمة التي تشوه المظهر الحضاري وتؤثر سلبا على البيئة، وعقوبتها غرامة تصل إلى 2000 ريال، مع إلزام المخالف بإصلاح الضرر ودفع التعويضات.

وأكد المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر ضرورة المحافظة على الغابات والمتنزهات الوطنية وجميع مواقع الغطاء النباتي وعدم الإضرار بها بإشعال النيران ورمي المخلفات في غير أماكنها المخصصة حفاظا على البيئة.

وتنص اللائحة التنفيذية لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر وفقا لنظام البيئة الصادر بالمرسوم الملكي بتاريخ 19 / 11 / 1441 على أن إشعال النار في غير الأماكن المخصصة لها في الغابات أو المتنزهات الوطنية، أو بغير الوسائل المسموح بها من المركز هي مخالفة تصل عقوبتها إلى 3000 ريال، إضافة إلى تطبيق العقوبات الخاصة بحرق الأشجار والشجيرات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للاحتطاب.

تنص اللائحة على أن عقوبة:

