شكرا لقرائتكم خبر 8 خدمات مستقطعة من مساحة المخيمات في مشعر منى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعتزم وزارة الحج والعمرة استقطاع مساحة من مخيمات مشعر منى لتحويلها إلى غرف عزل صحي، لضمان سلامة الحجاج، وذلك ضمن الخدمات المستقطعة من مساحة المخيمات والتي من بينها وجود عيادة طبية، وإدارة، وحراسات أمنية.

وشددت وزارة الحج والعمرة على كافة شركات ومؤسسات حجاج الداخل في تعميم لها، ضرورة التقيد بالمعايير المحددة من الوزارة لمخيمات إسكان الحجاج بمشعر منى لموسم الحج الاستثنائي، إضافة إلى اللالتزام باشتراطات الدفاع المدني وشركة كدانة والبروتوكولات والإجراءات الصحية من قبل وزارة الصحة، مؤكدة على ضرورة اعتماد التوزيع الداخلي من خدمات وفرش.

من جهة أخرى شملت تجهيزات المخيمات بمشعر منى على أسرة ومكبرات صوت داخلية، وخدمات للإنترنت، وتأمين الأجهزة الكهربائية اللازمة، وكذلك متعهدي نظافة على مدار الساعة، ووجود أجهزة قياس الحرارة في المداخل ومعقمات بجميع المخيمات والممرات ودورات المياه ووضع ملصقات التباعد واللوحات الإرشادية المتعلقة بها.