شكرا لقرائتكم خبر جامعة المؤسس تطور مجالاتها البحثية باتفاقية مع غرفة مكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت جامعة الملك عبدالعزيز ممثلة في مركز المبدعون للدراسات والاستشارات والتدريب، بمقرها أمس، اتفاقية تعاون مع الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة.

وأوضح رئيس الجامعة الدكتور عبدالرحمن اليوبي، أن الاتفاقية تهدف إلى تأطير التعاون والشراكة بين الطرفين في مختلف المجالات البحثية، التنموية، الصناعية، المجتمعية، التدريب، التطوير المهني، التخطيط الإداري، وتطوير الاستثمارات، وما يتعلق بخدمة الحجاج والمعتمرين والزوار لمكة المكرمة، من خلال تنفيذ برامج مشتركة، وفعاليات علمية وتدريبية وإجراء الأبحاث والدراسات.

وبين أن مجالات التعاون بين الطرفين ستكون في عدد من الدراسات والاستشارات التطويرية والتنظيمية، التي من أهمها إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية والاستشارات المالية، والتعاون في مختلف مجالات الاستثمار، بما في ذلك تطوير وتسويق الفرص الاستثمارية وتفعيل برامج التدريب والتطوير المهني، والعمل على تنظيم وتطوير ورش العمل المتخصصة، وكذلك الملتقيات والمؤتمرات العلمية.