جامعة المؤسس تطور مجالاتها البحثية باتفاقية مع غرفة مكة

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وأوضح رئيس الجامعة الدكتور عبدالرحمن اليوبي، أن الاتفاقية تهدف إلى تأطير التعاون والشراكة بين الطرفين في مختلف المجالات البحثية، التنموية، الصناعية، المجتمعية، التدريب، التطوير المهني، التخطيط الإداري، وتطوير الاستثمارات، وما يتعلق بخدمة الحجاج والمعتمرين والزوار لمكة المكرمة، من خلال تنفيذ برامج مشتركة، وفعاليات علمية وتدريبية وإجراء الأبحاث والدراسات.
وبين أن مجالات التعاون بين الطرفين ستكون في عدد من الدراسات والاستشارات التطويرية والتنظيمية، التي من أهمها إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية والاستشارات المالية، والتعاون في مختلف مجالات الاستثمار، بما في ذلك تطوير وتسويق الفرص الاستثمارية وتفعيل برامج التدريب والتطوير المهني، والعمل على تنظيم وتطوير ورش العمل المتخصصة، وكذلك الملتقيات والمؤتمرات العلمية.
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