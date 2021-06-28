أمانة جدة تطلق حملة «محصن» في المراكز التجارية

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وتتضمن المبادرة وضع ملصق يحمل عبارة (محصّن) على مداخل المنشآت التجارية التي تلقى العاملون فيها لقاح كورونا المستجد، كخطوة إيجابية تميز من خلالها المنشآت الملتزمة بالتحصين، تقديرا لاستشعارها المسؤولية ومشاركتها في حماية المجتمع.
ويشارك في المبادرة عدد من المراقبين الصحيين الميدانيين، و25 عضوا من الفرق التطوعية، التي تهدف إلى تحفيز المنشآت على المبادرة بتحصين العاملين لديها، إضافة إلى تفعيل الدور الرقابي لدى أفراد المجتمع، وتعزيز ثقة السكان بالخدمات المقدمة لهم، ونشر الثقافة الصحية لدى المنشآت التجارية والسكان.
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