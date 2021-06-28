شكرا لقرائتكم خبر افتتاح 9 مساجد بعد تعقيمها في 4 مناطق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعادت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد افتتاح 9 مساجد بعد إخلائها موقتا وتعقيمها في 4 مناطق، بعد ثبوت 9 حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين، ليصل مجموع ما جرى الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 142 يوما 1693 مسجدا، ويأتي ذلك في إطار الحرص على سلامة المصلين.

وأوضحت الوزارة أن المساجد التي جرى تعقيمها احترازيا وإعادة فتحها هي 4 مساجد بمنطقة المدينة المنورة، ومسجدان في كل من منطقتي الشرقية وجازان، ومسجد واحد بمنطقة القصيم.

وبينت أن تلك الإجراءات المتخذة لمزيد من الحرص على سلامة المصلين، إضافة لعمليات النظافة والصيانة المستمرة لكل المساجد، داعية المصلين ومنسوبي المساجد إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد، ومن ذلك لبس الكمامة وإحضار السجادة الخاصة بهم وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم.