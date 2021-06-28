شكرا لقرائتكم خبر 1318 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 1290 حالة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجلت وزارة الصحة أمس 1318 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و14 وفاة، و1290 حالة تعاف ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 465,546 حالة.

وحثت الوزارة الجميع على المبادرة بالتسجيل في تطبيق (صحتي) للحصول على اللقاح حفاظا على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة، مشددة على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتطبيق التباعد الجسدي للحد من انتشار الفيروس.

ونصحت الصحة الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات الفيروس. ‏

الحالات الجديدة بحسب المناطق

