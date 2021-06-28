ترحيل 71 مليون كتاب مدرسي لإدارات التعليم

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وكانت الوزارة قد أنهت منذ وقت مبكر مراحل تصميم المقررات الدراسية لجميع المراحل، ومراجعتها، واعتمادها، واستكمال طباعتها، ومتابعة ترحيلها وفق خطة زمنية تضمن وصولها لجميع المدارس في جميع مناطق المملكة قبل وقت كافٍ من بدء العام الدراسي، كما يواصل فريق التطوير الاستراتيجي فى الوزارة جهوده المستمرة للتحول إلى المناهج الرقمية، واستبدال الكتب الورقية بالأجهزة الذكية، وفق خطة مرحلية تبدأ من العام الدراسي المقبل.
وتتضمن الكتب الدراسية المناهج الجديدة التي تم الإعلان عنها لمادة اللغة الإنجليزية للصفوف الأولية، وكتاب المهارات الحياتية والأسرية، والمهارات الرقمية، والتفكير الناقد، وأدلة المعلم للدفاع عن النفس في المرحلة الابتدائية، ومناهج السنة المشتركة في مسارات الثانوية العامة، إلى جانب تطوير وتنقيح مناهج الدراسات الإسلامية، والدراسات الاجتماعية، وزيادة الإثراءات والتطبيقات والتدريبات في مادتي العلوم والرياضيات.
الكتب المطبوعة
- الابتدائية 28.4 مليونا
- المتوسطة 14.7 مليونا
- الثانوية 26.8 مليونا
- تحفيظ القرآن الكريم 187,266
- 62,156 دليل معلم لرياضة الدفاع عن النفس
- 3,500 كتاب للغة الصينية في الثانوية
- تعليم الكبار ومحو الأمية ورياض الأطفال وبرنامج مجتمع بلا أمية 375,125
- العوق البصري (برايل) 28.100
- معاهد وبرامج التربية الفكرية لجميع المراحل 22,541
- المدارس العالمية 1.05 مليون
- المدارس السعودية في الخارج 55,134
- المدارس العربية بجيبوتي 160,350
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