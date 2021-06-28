البدء بتطعيم الفئة العمرية من 12-18 سنة بلقاح فايزر

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وبينت الصحة أن هذه الخطوة تأتي استمرارا لجهودها في التوسع في إعطاء اللقاح، وذلك بعد تطعيم 70% من السكان البالغين في المملكة، حيث بدأت أخيرا إعطاء الجرعة الثانية لمن هم فوق 50 سنة، لافتة إلى النزول في العمر بشكل مستم ر في إعطاء الجرعة الثانية، وفقا للتقدم في تغطية المجتمع، وحسب فئات الأولوية، وتوفر توريد اللقاحات.
وأضافت أنه بالإمكان حجز الموعد لأخذ اللقاح من خلال تطبيق صحتي وتطبيق توكلنا.
وأكدت الصحة أن الحملة الوطنية الخاصة بلقاح كورونا تسير وفق ماهو مخطط له؛ إذ جرى حتى أمس الأول إعطاء 17,255,254 جرعة من اللقاح للمواطنين والمقيمين عبر أكثر من 587 مركزا في مختلف مناطق المملكة.
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