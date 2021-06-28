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محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت إدارة نادي ضمك عن توقيعها عقدًا احترافيًا مع الظهير الأيسر أسامة السليم ليمثل صفوف الفريق الكروي الأول لمدة موسمين قادمًا من نادي الثقبة.
وأنهت الإدارة إجراءات التوقيع الرسمي في مقر النادي وذلك بحضور عضو مجلس الإدارة خليل آل سعيّد.
يُذكر أن السليم بدأ مسيرته الاحترافية مع نادي الاتفاق قبل الانتقال لنادي الكوكب على سبيل الإعارة، ثم انتقل لنادي الخليج، قبل أن يصل للثقبة.
بعقد يمتد لمدة موسمين .. "السليم" يدعم صفوف ضمكصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-06-28
أعلنت إدارة نادي ضمك عن توقيعها عقدًا احترافيًا مع الظهير الأيسر أسامة السليم ليمثل صفوف الفريق الكروي الأول لمدة موسمين قادمًا من نادي الثقبة.
وأنهت الإدارة إجراءات التوقيع الرسمي في مقر النادي وذلك بحضور عضو مجلس الإدارة خليل آل سعيّد.
يُذكر أن السليم بدأ مسيرته الاحترافية مع نادي الاتفاق قبل الانتقال لنادي الكوكب على سبيل الإعارة، ثم انتقل لنادي الخليج، قبل أن يصل للثقبة.
28 يونيو 2021 - 18 ذو القعدة 1442
09:27 PM
أعلنت إدارة نادي ضمك عن توقيعها عقدًا احترافيًا مع الظهير الأيسر أسامة السليم ليمثل صفوف الفريق الكروي الأول لمدة موسمين قادمًا من نادي الثقبة.
وأنهت الإدارة إجراءات التوقيع الرسمي في مقر النادي وذلك بحضور عضو مجلس الإدارة خليل آل سعيّد.
يُذكر أن السليم بدأ مسيرته الاحترافية مع نادي الاتفاق قبل الانتقال لنادي الكوكب على سبيل الإعارة، ثم انتقل لنادي الخليج، قبل أن يصل للثقبة.
، بعقد يمتد لمدة موسمين .. "السليم" يدعم صفوف ضمك ،
المصدر : الخليج 365
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