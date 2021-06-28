، "التجارة" تُشهِّر بمنشأة باعت منتجات غذائية منتهية الصلاحية ،

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محمد بن مسعود - الدمام - شهَّرت وزارة التجارة بمنشأة تختص بتجارة التجزئة للمواد الغذائية بمكة المكرمة بعد صدور حكم قضائي بإدانتها بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري، وبيع منتجات غذائية منتهية الصلاحية (15 عبوة حليب مكثف).
ونشرت الوزارة الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بمكة المكرمة، والمتضمن فرض غرامة مالية، ومصادرة وإتلاف المنتجات المضبوطة، ونشر الحكم في صحيفتَيْن على نفقة المنشأة.
وتؤكد وزارة "التجارة" حرصها واهتمامها بحماية المستهلكين، وتطبيق العقوبات النظامية على المنشآت المخالفة لنظام مكافحة الغش التجاري. وينص النظام على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال، أو بهما معًا، والتشهير بالمخالفين، وإبعاد العمالة المخالفة.
وتحثُّ الوزارة عموم المستهلكين على التقدُّم ببلاغاتهم عن المنشآت المخالفة عبر تطبيق "بلاغ تجاري" على الرابط: https://mci.gov.sa/C-app، أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900، أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.
"التجارة" تُشهِّر بمنشأة باعت منتجات غذائية منتهية الصلاحيةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-06-28
شهَّرت وزارة التجارة بمنشأة تختص بتجارة التجزئة للمواد الغذائية بمكة المكرمة بعد صدور حكم قضائي بإدانتها بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري، وبيع منتجات غذائية منتهية الصلاحية (15 عبوة حليب مكثف).
ونشرت الوزارة الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بمكة المكرمة، والمتضمن فرض غرامة مالية، ومصادرة وإتلاف المنتجات المضبوطة، ونشر الحكم في صحيفتَيْن على نفقة المنشأة.
وتؤكد وزارة "التجارة" حرصها واهتمامها بحماية المستهلكين، وتطبيق العقوبات النظامية على المنشآت المخالفة لنظام مكافحة الغش التجاري. وينص النظام على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال، أو بهما معًا، والتشهير بالمخالفين، وإبعاد العمالة المخالفة.
وتحثُّ الوزارة عموم المستهلكين على التقدُّم ببلاغاتهم عن المنشآت المخالفة عبر تطبيق "بلاغ تجاري" على الرابط: https://mci.gov.sa/C-app، أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900، أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.
28 يونيو 2021 - 18 ذو القعدة 1442
09:58 PM
28 يونيو 2021 - 18 ذو القعدة 1442
10:06 PM
شهَّرت وزارة التجارة بمنشأة تختص بتجارة التجزئة للمواد الغذائية بمكة المكرمة بعد صدور حكم قضائي بإدانتها بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري، وبيع منتجات غذائية منتهية الصلاحية (15 عبوة حليب مكثف).
ونشرت الوزارة الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بمكة المكرمة، والمتضمن فرض غرامة مالية، ومصادرة وإتلاف المنتجات المضبوطة، ونشر الحكم في صحيفتَيْن على نفقة المنشأة.
وتؤكد وزارة "التجارة" حرصها واهتمامها بحماية المستهلكين، وتطبيق العقوبات النظامية على المنشآت المخالفة لنظام مكافحة الغش التجاري. وينص النظام على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال، أو بهما معًا، والتشهير بالمخالفين، وإبعاد العمالة المخالفة.
وتحثُّ الوزارة عموم المستهلكين على التقدُّم ببلاغاتهم عن المنشآت المخالفة عبر تطبيق "بلاغ تجاري" على الرابط: https://mci.gov.sa/C-app، أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900، أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.
، "التجارة" تُشهِّر بمنشأة باعت منتجات غذائية منتهية الصلاحية ،
المصدر : الخليج 365
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