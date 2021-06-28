محمد بن مسعود - الدمام - احتفلت أسرة آل محمد ابن منصور من شمران قرن بن ساهر بزواج ابنهم سعد بن محمد بن منصور الشمراني من ابنة خاله محمد بن عبدالرحمن الشمراني بإحدى قاعات المناسبات بمدينة باشوت بالمنطقة الجنوبية. وقد تمت مراسم الاحتفال مع توخي الحذر والاحترازات الصحية. "ابن منصور" تحتفل بزواج "سعد" صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-06-28 احتفلت أسرة آل محمد ابن منصور من شمران قرن بن ساهر بزواج ابنهم سعد بن محمد بن منصور الشمراني من ابنة خاله محمد بن عبدالرحمن الشمراني بإحدى قاعات المناسبات بمدينة باشوت بالمنطقة الجنوبية. وقد تمت مراسم الاحتفال مع توخي الحذر والاحترازات الصحية. 28 يونيو 2021 - 18 ذو القعدة 1442 09:13 PM احتفلت أسرة آل محمد ابن منصور من شمران قرن بن ساهر بزواج ابنهم سعد بن محمد بن منصور الشمراني من ابنة خاله محمد بن عبدالرحمن الشمراني بإحدى قاعات المناسبات بمدينة باشوت بالمنطقة الجنوبية. وقد تمت مراسم الاحتفال مع توخي الحذر والاحترازات الصحية. ، "ابن منصور" تحتفل بزواج "سعد" ،

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