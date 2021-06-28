شكرا لقرائتكم خبر عن السديس يكرم شيخ مؤذني المسجد الحرام «علي ملا» ومساعديه والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كرّم الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، شيخ مؤذني المسجد الحرام فضيلة الشيخ علي بن أحمد ملا، ووكيله للشؤون الإدارية الشيخ حسين بن حسن شحات، وسكرتيره الشيخ عماد بن علي بقري، نظير جهدهم الكبير وعملهم الدؤوب في تنظيم أمور المكبرية وترتيب جداول المؤذنين والاهتمام والحرص عليها، والتعاون المثمر والفعال مع الإدارة العامة لشؤون الأئمة والمؤذنين بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة –حفظهم الله-.

وشكر الرئيس العام المكرمين على ما قدموه خلال الفترة الماضية من أعمال، وعلى حرصهم في تقديم خدمات مميزة وراقية لزوار وقاصدي المسجد الحرام. وقال الشيخ السديس: (شرفنا الله –عز وجل- بالعمل في هذا المكان الطاهر العظيم، وبثقة قيادتنا الرشيدة -حفظهم الله-، فالواجب علينا عظيم، وينبغي أن نحقق تطلعات قيادة بلادنا المباركة، بتقديم أرقى وأفضل الخدمات لزوار وقاصدي المسجد الحرام. واختتم الشيخ السديس حديثه سائلا الله –عز وجل- أن يبارك هذه الجهود ويحفظ الوطن الغالي، وقيادته الرشيدة.