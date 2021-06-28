شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة تأليف إدارة التفتيش القضائي وتسمية رؤساء المحاكم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - برئاسة رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، عقد مجلس القضاء الإداري اليوم جلسته عبر منصة إدارة الرقمية، وذلك بحضور أعضاء المجلس.

وأوضح الأمين العام لمجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور علي بن أحمد الأحيدب، أن المجلس استعرض الموضوعات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها عددًا من القرارات؛ إذ وافق المجلس على تأليف الإدارة العامة للتفتيش القضائي، كما قرر ندب مجموعة من أصحاب الفضيلة القضاة إلى عددٍ من محاكم ديوان المظالم، بالإضافة إلى ندبِ عددٍ من أصحاب الفضيلة القضاة إلى مكتب الشؤون الفنية.

وأضاف الأحيدب: أن المجلس أصدر قرارًا بتسمية رؤساء محاكم ديوان المظالم ومساعديهم، وأعاد تشكيل دوائر المحكمة الإدارية العليا ، كما وافق المجلس على ترقية ستةٍ وثلاثين قاضيًا.