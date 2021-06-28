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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وكالة شؤون المسجد النبوي عبر موقها الرسمي ومنصاتها بمواقع التواصل الاجتماعي اليوم، عن بدء التسجيل الالكتروني في معهد المسجد النبوي للمرحلتين المتوسطة والثانوية للعام الدراسي الجديد 1443هـ. ودعت وكالة شؤون المسجد النبوي الراغبين في التسجيل والتعرف على شروط القبول في المعهد لزيارة رابط التسجيل، في الفترة من الأحد الموافق 17 / 11 / 1442هـ وحتى الخميس 19 / 12 / 1442هـ.



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