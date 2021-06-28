أمير مكة يتسلم التقرير السنوي لأعمال معهد الإدارة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تسلم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل، في مقر الإمارة بجدة، التقرير السنوي لأعمال معهد الإدارة.

وتضمن التقرير الذي سلمه له مدير المعهد بالمنطقة الدكتور ياسر هوساوي، إحصاءات عن أعمال المعهد أبرزها تقديم دورات تدريبية، وأعمال استشارية، كما قدم المعهد عن طريق منصة التدريب الالكتروني «إثرائي» ما يزيد على 344 ألف دورة تدريبية، إلى جانب تعزيز التعاون بين الإمارة والمعهد بتدريب المعهد 1366 من منسوبي إمارة المنطقة.

من جهة أخرى استقبل أمير منطقة مكة المكرمة في مقر الإمارة بجدة، القنصل العام الأمريكي لدى المملكة راين كليها.

وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

كما استقبل أمير المنطقة في مقر الإمارة بجدة سفير جمهورية باكستان لدى المملكة بلال أكبر.

وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

أبرز منجزات معهد الإدارة:

80 ألف متدرب بالدورات منهم:

17,951 متدربا في فرع منطقة مكة

25 عملا استشاريا

2485قياديا جرى تطويرهم