شكرا لقرائتكم خبر الحوار الوطني يسلط الضوء على جهود المملكة في تعزيز الأمن الفكري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظم مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، بالتعاون مع مجلس شباب منطقة الباحة، أمس، ديوانية حوار عن بعد بعنوان (فكر آمن لمجتمع آمن)، استضاف خلالها مستشار وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور محمد العقيل، وأدارته مشرفة المركز بمنطقة الباحة الدكتورة خلود الشهري.

واستعرض العقيل مفهوم الأمن الفكري في المجتمع، مبينا أنه من المصطلحات الحديثة التي تدور حول طمأنينة الإنسان وشعوره بالأمان في حياته، والحماية من الفكر المنحرف والخروج عن الوسطية والاعتدال في فهم الدين والحياة.

ولفت الدكتور محمد العقيل، إلى أن الأمن الفكري هو البعد الاستراتيجي للأمن الوطني، وهو الحصن الذي يلوذ به أبناء الأمة في مواجهة ما يتعرضون له من المهددات التي تستلزم رفع مستوى حصانتهم الفكرية والنفسية.

وسلط العقيل، الضوء على الدور البارز الذي تضطلع به المملكة في تأصيل الأمن الفكري، وتعزيزه وحفظ النسيج المجتمعي من خلال حرصها على نشر وترسيخ منهج الوسطية والاعتدال والتسامح ونبذ التطرف والتشدد والتحزب والإرهاب، موضحا أن المملكة لها العديد من الجهود والإنجازات في ما يخص الأمن الفكري، سواء على المستوى المحلي أو الدولي.

يذكر أن إقامة هذه الديوانية تأتي في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني ومجلس شباب منطقة الباحة، التي تتضمن تنفيذ برامج وأنشطة تسهم في تحقيق أهداف المركز، ونشر رسالته بترسيخ ثقافة الحوار وتعزيز قيم التعايش والتسامح، خاصة لدى شريحة الشباب، والاستفادة من طاقاتهم في صناعة مبادرات متميزة تخدم التلاحم الوطني وتعزز وترسخ قيم الحوار.