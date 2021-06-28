مغامرات شائقة لتسلق قمم وجبال الطائف

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حين تكون في الطائف فأنت في مطل شاسع وساحر، يصل إليك عبق الورد الطائفي وأنت تصعد سلسلة الجبال الممتدة، تكتشف داخلك روح الحماسة والمغامرة، ويكبر فيك معنى التحدي والوصول، تشاهد المدينة بأكملها وتتلمس ملامحها التي تحكي عن تاريخها العريق كعروس للمصائف.
وفي كل لحظة تنطلق معها لخوض تجربة جديدة وتحد مختلف، ستقطع المسافات وتحلق بين ضبابية الغيوم في جولة مع عربات التلفريك، وستأخذك الطرق الملتفة بانسيابية في مسارات تبعث الحيوية والحماس.
في الطائف أجواء ساحرة وشذى عطري يتسلق قمم الجبال، يفوح في الصحو والهطول حيث تدهشك الطبيعة، ومثلما تقطف لك في كل وقت تعيشه فيها لحظات سعيدة، فإنها تقطف لك من بساتينها الواقعة في أطراف المدينة الورد والفاكهة الجبلية، وتثمر في ذاكرتك أوقاتا نضرة ومبهجة.
المغامرة في الطائف.. مفهوم الاكتشاف والتجربة والخروج عن المألوف تأهبا للحصول على لحظات ساحرة، تبقى في الذاكرة مثل ورود لا تذبل.
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