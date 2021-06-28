ضبط 5 مخالفين لنظام البيئة ينقلون رمال الطائف

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وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي في بيانه أمس، أنه ضبطت 10 آليات تستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة، تعود ملكياتها لمواطنين، ويعمل عليها مقيمون من الجنسية اليمنية، وطبقت الإجراءات النظامية كافة بحقهم من الجهات المختصة.
وحث الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.
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