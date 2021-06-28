شكرا لقرائتكم خبر ضبط 5 مخالفين لنظام البيئة ينقلون رمال الطائف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 5 مخالفين لنظام البيئة لقيامهم بنقل الرمال وتجريف التربة دون تصريح في محافظة الطائف.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي في بيانه أمس، أنه ضبطت 10 آليات تستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة، تعود ملكياتها لمواطنين، ويعمل عليها مقيمون من الجنسية اليمنية، وطبقت الإجراءات النظامية كافة بحقهم من الجهات المختصة.

وحث الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.