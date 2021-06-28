السعودية | "مبادرة الاستثمار" تعلن انعقاد الدورة الخامسة 26 إلى 28 أكتوبر 2021

شكرا لقرائتكم "مبادرة الاستثمار" تعلن انعقاد الدورة الخامسة 26 إلى 28 أكتوبر 2021 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار عن انعقاد الدورة الخامسة من المبادرة في الفترة من 26 إلى 28 أكتوبر 2021 بالرياض، تحت شعار "الاستثمار في الإنسانية".

وسيجمع هذا الحدث القادة والخبراء والمستثمرين والمبتكرين وأبرز الشخصيات الإعلامية من جميع أنحاء العالم، وسيستكشف الحلول الرائدة التي تتصدى للتحديات المجتمعية وتعمل على تشجيع الجهود الرامية إلى تحقيقها، إذ تعد المبادرة منصة عالمية فعالة في تعزيز التعاون والتآزر الدولي لأجل إحداث التأثير المنشود في مستقبل الإنسانية.

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وقال محافظ صندوق الاستثمارات العامة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار، ياسر بن عثمان الرميان: "تعد نجاحات مبادرة مستقبل الاستثمار حتى اليوم توثيقاً وتأكيداً على حرص مؤسسات القطاعين العام والخاص على النهوض بدور فاعل في التصدي للقضايا التي تواجه المجتمع العالمي، ومن خلال الاستفادة من الفرص الاقتصادية الهائلة خلال حقبة ما بعد اندثار فيروس كوفيد-19، نعمل أيضًا على تسريع تنفيذ التغييرات اللازمة لضمان مستقبل أكثر إنصافاً وأعم ازدهاراً للجميع"، نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الاثنين.

ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار ريتشارد أتياس: "أصبح العالم اليوم أكثر إدراكاً لضرورة التغيير المستدام، ومن هنا يبحث المستثمرون والقادة عن سبل المساهمة الإيجابية في مجالات من شأنها أن تحقق القيمة وتحدث التأثير لصالح البشر، إننا نشهد عصر نهضة جديد للاقتصاد العالمي، وهي الحقيقية التي أبرزناها خلال فعاليات الدورة الرابعة من المبادرة في يناير الماضي، وبناء على ذلك، ستكون النسخة الخامسة من المبادرة دعوة جادة للعمل".

يذكر أن النسخة السابقة من المبادرة انعقدت افتراضياً في يناير من العام 2021، عبر عدة مراكز عالمية، وشهدت مشاركة 200 متحدث و15 ألف متابع من نحو 130 دولة مختلفة، وواكبتها فعاليات انعقدت بالحضور الفعلي لكوكبة من القيادات الحكومية والشخصيات البارزة من مختلف القطاعات والصناعات، وذلك بمقر المبادرة في الرياض.