، وزير الخارجية يستعرض مع نظرائه بالعراق والأردن دعم العلاقات الثنائية ،

- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
التقى وزير الخارجية فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم، وزير الخارجية العراقي الدكتور فؤاد محمد حسين بكي، ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية الدكتور أيمن الصفدي، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري حول سوريا المنعقد في العاصمة الإيطالية روما.
وجرى خلال اللقاءين بحث أوجه العلاقات بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في شتى المجالات بما يخدم المصالح المشتركة، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
كما التقى الأمير فيصل بن فرحان الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري حول سوريا بدعوة من الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية إيطاليا المنعقد في العاصمة الإيطالية روما.
وجرى خلال اللقاء استعراض الشراكة المتينة بين المملكة والاتحاد الأوروبي، ومناقشة تعزيزها في شتى المجالات بما يخدم المصالح المشتركة، كما ناقش الجانبان أهمية دعم الجهود الدولية الرامية إلى إرساء الأمن والاستقرار في سوريا، ودعم جميع الحلول السلمية التي تكفل حق الشعب السوري
كما تطرق الجانبان إلى أهمية وقف جميع التدخلات الإيرانية في سوريا التي تؤجج الصراع وتزعزع الاستقرار في سوريا والمنطقة، فيما تبادل الجانبان وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وزير الخارجية يستعرض مع نظرائه بالعراق والأردن دعم العلاقات الثنائيةوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2021-06-28
التقى وزير الخارجية فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم، وزير الخارجية العراقي الدكتور فؤاد محمد حسين بكي، ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية الدكتور أيمن الصفدي، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري حول سوريا المنعقد في العاصمة الإيطالية روما.
وجرى خلال اللقاءين بحث أوجه العلاقات بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في شتى المجالات بما يخدم المصالح المشتركة، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
كما التقى الأمير فيصل بن فرحان الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري حول سوريا بدعوة من الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية إيطاليا المنعقد في العاصمة الإيطالية روما.
وجرى خلال اللقاء استعراض الشراكة المتينة بين المملكة والاتحاد الأوروبي، ومناقشة تعزيزها في شتى المجالات بما يخدم المصالح المشتركة، كما ناقش الجانبان أهمية دعم الجهود الدولية الرامية إلى إرساء الأمن والاستقرار في سوريا، ودعم جميع الحلول السلمية التي تكفل حق الشعب السوري
كما تطرق الجانبان إلى أهمية وقف جميع التدخلات الإيرانية في سوريا التي تؤجج الصراع وتزعزع الاستقرار في سوريا والمنطقة، فيما تبادل الجانبان وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
28 يونيو 2021 - 18 ذو القعدة 1442
07:29 PM
التقى الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية
التقى وزير الخارجية فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم، وزير الخارجية العراقي الدكتور فؤاد محمد حسين بكي، ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية الدكتور أيمن الصفدي، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري حول سوريا المنعقد في العاصمة الإيطالية روما.
وجرى خلال اللقاءين بحث أوجه العلاقات بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في شتى المجالات بما يخدم المصالح المشتركة، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
كما التقى الأمير فيصل بن فرحان الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري حول سوريا بدعوة من الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية إيطاليا المنعقد في العاصمة الإيطالية روما.
وجرى خلال اللقاء استعراض الشراكة المتينة بين المملكة والاتحاد الأوروبي، ومناقشة تعزيزها في شتى المجالات بما يخدم المصالح المشتركة، كما ناقش الجانبان أهمية دعم الجهود الدولية الرامية إلى إرساء الأمن والاستقرار في سوريا، ودعم جميع الحلول السلمية التي تكفل حق الشعب السوري
كما تطرق الجانبان إلى أهمية وقف جميع التدخلات الإيرانية في سوريا التي تؤجج الصراع وتزعزع الاستقرار في سوريا والمنطقة، فيما تبادل الجانبان وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
، وزير الخارجية يستعرض مع نظرائه بالعراق والأردن دعم العلاقات الثنائية ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية يستعرض مع نظرائه بالعراق والأردن دعم العلاقات الثنائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.