شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الشاب سامر الزهراني صيدلي في الصباح وطاهي برجر بعد غروب الشمس في الباحة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الباحة (صدى):

أصبح توفير عربات الطعام للشباب والفتيات بالمجان في غابة "رغدان" يوفر العديد من فرص العمل للشباب.

وتحدث الشاب سامر الزهراني، وهو صيدلي خلال فترة النهار أما بعد غروب الشمس فيبدأ بالعمل كطاهي برجر على عربة الطعام.

وقال "الزهراني" أن بدأ على هذه العربة وكان الشئ الأهم بالنسبة له هو جودة المنتجات مثل الخبز واللحمة فهو متخصص في برجر اللحم، وذلك وفقًا لما جاء بقناة "الإخبارية".