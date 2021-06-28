شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. تجول إبل سائبة داخل مخططات ولي العهد السكينة وأمانة العاصمة المقدسة تتفاعل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

تفاعلت أمانة العاصمة المقدسة مع مقطع فيديو يرصد تجول‏ إبلٌ سائبة داخل أحياء مخططات ولي العهد السكنية بمركز بمنطقة مكة المكرمة.

وأظهر المقطع منظر لا يليق داخل مخطط ولي العهد أمام شركة الكهرباء وتوقف الطريق أمام المارين من قبل الإبل.

ونشرت إحدى الحسابات مقطع الفيديو موجهة تساؤلاها لأمانة العاصمة المقدسة قائلاً: "هل من حلول أمانة العاصمة؟".

وردت الأمانة على التساؤل قائلة: "‏‎شكراً لتواصلك ونقدر لكم هذه الملاحظة، وتم إحالتها للجهة المختصة".