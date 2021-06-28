شكرا لمتابعة خبر عن توكلنا يعلن عن منح أوسمة للمتبرعين بالأعضاء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلن تطبيق "توكلنا" عن منح أوسمة للمتبرعين بالأعضاء، حيث تمنح لهم من أجل دعمهم معنويا وتمييزهم اجتماعيا.

وشملت الأوسمة، الوسام الذهبي الذي يمنح للمتبرعين بجميع الأعضاء، بينما الوسام الفضي يمنح للمتبرع بعضوين أو أكثر، والوسام البرونزي يمنح للمتبرعين بعض واحد فقط.

يذكر أن عدد المتبرعين بأعضائهم بعد الوفاة تضاعف إلى أكثر من عشرة أضعاف، أي ما يعادل 115 في المائة، حيث ساهمت هذه الخطوات الاستباقية والمبادرة الملكية بتبرع أكثر من 200 ألف شخص بأعضائهم بعد الوفاة، مقارنة بالعدد السابق الذي كان لا يتجاوز الـ20 ألف متبرع في الأعوام السابقة، مما سيسهم في إنقاذ أعداد كبيرة من مرضى الفشل العضوي، الذين تقدر أعدادهم بالآلاف.