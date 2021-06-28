شكرا لمتابعة خبر عن رئيس نادي الباحة الادبي الاستاذ حسن الزهراني ينسج كلمة الافتتاح برحيق الشعر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تركية البدر (صدى):

بالنشيد الوطني استهل النادي الأدبي الثقافي بمنطقة الباحة ملتقاه السادس عن الرواية تحت عنوان "الرواية العربية آفاق وملامح" وتم عرض فلم قصير أعطى ملمحا سريعا عن التنامي الحضاري الذي يشهده وطننا الغالي على كافة الأصعدة معرجا لبعض المواقع السياحية والتراثية في الباحة تلا ذلك كلمة افتتاحية لرئيس النادي الأستاذ حسن بن محمد الزهراني نسجها من رحيق الشعر مرحبا بالضيوف الكرام مفتتنا بجمال طبيعة الباحة مشيرا إلى أسماء جبال وأودية ومواقع جغرافية أعقب ذلك عرضا مرئيا عن المنجز الروائي للمحتفى بها الروائية أميمة الخميس وحضورها المميز من خلال المنتج الروائي الذي لفت انتباه الكثير من الدارسين وترجم إلى عد لغات حية والقت كلمة عبارة عن قطعة أدبية معربة عن شكرها وتقديرها لأدبي الباحة الذي أولى هذا الجنس الأدبي اهتمامه بتنظيم ملتقيات تخص الرواية نقدا ودراسة وأشادت أمينة بدور المرأة في قدرتها الدخول إلى المتن بإتقانها البناء المعماري الابداعي للرواية تلا ذلك عرض موجز عن المنجز الثقافي والأدبي للمكرمين من أبناء منطقة الباحة وهم الدكتور معجب الزهراني والدكتور صالح معيض الغامدي والدكتور محمر ربيع والدكتور صالح زياد والدكتور معجب العدواني والقى الدكتور الح معيض كلمة المكرمين حيث قدم شكره وتقديره لأدبي الباحة ممثلا في رئيس النادي وأعضاء مجلس الإدارة وأضاف بقوله بأن هذا الملتقى الذي يرعاه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود الداعم للثقافة والمثقفين بمنطقة الباحة يأتي امتدادا للملتقيات السابقة عن الرواية وأشاد بأوراق العمل العلمية التي طرحت في ملتقيات سابقة وقال بأن الملتقى السادس احتوى على اوراق علمية مميزة بمشاركة من باحثين وباحثات من داخل المملكة وخارجها وتمنى للجميع التوفيق مقدما الشكر والتقدير باسم المثقفين لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين لما يقومان من جهود في سبيل تحقيق تنمية ناجزة لوطننا الغالي وفي اعقاب ذلك نوه رئيس النادي عن موعد الجلسة الأولى

الجلسة الأولى:

(عن تجربة المكرمة الروائية) إدارة الدكتور أحمد صبرة

* أميرة محارب العتيبي التعاضد التأويلي في صناعة المعنى الأنثوي في روايات أميمة الخميس البحريات والوارفة نموذجا: دراسة تأويلية

* ثالثة الزهراني الأنساق الثقافية المضمرة في رواية (الوارفة) لأميمة خميس

الجلسة الثانية

( عن منجز المكرمين الثقافي)

و يشارك في طرح الأوراق :

* ظافر الشهري : تجربة معجب العدواني النقدية بين المحلية والكونية.

* أمل التميمي :

سيرة عاشق السيرة

صالح معيض من الباحة إلى جامعة أنديانا إلى الرياض

* عبد الله إبراهيم الزهراني : محمد ربيع الحراك اللغوي والثقافي

* أمل القثامية:

(من خارج سيرة “معجب” إلى داخلها: إنسان تفرّد في صمت)

* نورة الغامدي: صالح زيّاد – العطاء الأدبي والنقدي-

الجلسة الثالثة

* شعيب حليفي الرواية المغربية في العقدين الأخيرين: قضايا وموضوعات

* عبدالحق بلعابد الرواية العربية المعاصرة في مواجهة الجائحة (نحو سرديات للوباء)

* حصة المفرح تجليات الأوبئة في الرواية العربية بين الواقع والتخييل

* زهير محمود عبيدات كورونا والخطاب الروائي

يدير الجلسة الأستاذ ناصر العمري