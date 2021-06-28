شكرا لمتابعة خبر عن سمو أمير القصيم يدشن ميدان الشاب العصامي بمدينة بريدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - محمد المحسن (صدى):

أكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم على اهمية وجود ميادين تحمل أسماء المعالم التي تتميز بها المنطقة تخليدا لأسمائها وإبراز لمكوناتها ، مشيرا سموه بأن ميدان الشاب العصامي ، تجسيدا لدور الجائزة وما تمثله من دور ريادي لنشر مفهوم وثقافة التشجيع والتنافسية والعصامية وما حققته من أثر إيجابي بين أبناء الوطن خلال السنوات الماضية ، مما أسهم في خلق فرص العمل ، واصفا سموه مجسم ميدان الشاب العصامي بمدينة بريدة ، بأنه من المعالم التي تعد مفخرة لأبناء الوطن ، الذي روعي في تصميمه محاكاة العصامية بعمل هندسي لتجميل.

مشيدا سموه بدور رجل الاعمال عبدالرحمن الصالح العطيشان على مشاركته وتكفله بتصميم هذا المجسم لشعار جائزة الشاب العصامي .

وكان صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير القصيم قد دشن اليوم ميدان الشاب العصامي بمدينة بريدة, بحضور وكيل إمارة منطقة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان, وأمين المنطقة بالنيابة المهندس نايف ابوسرداح, ومدير شرطة المنطقة اللواء علي بن حسن بن مرضي, ومدي تعليم منطقة القصيم محمد الفريح, ومدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الدكتور فهد المطلق, والرئيس التنفيذي لمؤسسة مجتمعي المهندس منصور الرسيني.

واستمع سموه خلال التدشين الى شرح موجز من المشرف على الشؤون الفنية بأمانة القصيم المهندس نواف الرواف ، الذي قدم نبذة عن مراحل تأهيل ميدان الشاب العصامي ، الذي يحاكي في تصميمه شعار جائزة الشاب العصامي و همة الشباب السعودي ، لافتا أن الميدان يقع على امتداد الطرق الحيوية بمدينة بريدة على ارتفاع يقدر بـ 5 أمتار ،ومحاط بتدرج حجري ، ليحاكي صخور جبل طويق ، في إشارة الى قوة وصمود ابناء الوطن.