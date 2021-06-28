شكرا لمتابعة خبر عن سمو أمير منطقة الباحة يؤكد على أهمية متابعة الخدمات المقدمة للمواطنين والرفع بتقارير أداء المحافظات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الباحة (صدى):

وجه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة ، محافظي منطقة الباحة ، بأهمية متابعة خدمات المواطنين وزوار المنطقة والرفع بتقارير أداء المحافظات وجميع الأجهزة الحكومية التابعة لكل محافظة بما يخدم المواطنين ويحقق احتياجاتهم .

وأكد سموه على أهمية الدور المناط بمحافظي المحافظات إنفاذا لتوجيهات القيادة الحكيمة -أيدها الله- ، منوهاً سموه بما حظيت به منطقة الباحة من اهتمام من القيادة الحكيمة ، أسهم ايجاباً في تطورها في مختلف المجالات لتقديم أعلى مستوى من الخدمة والرفاهية للمواطنين وتحقيق تطلعاتهم وآمالهم .

وشدد سمو الأمير حسام بن سعود على أهمية رفع كفاءة الأجهزة الحكومية ومنشآت القطاعَين الخاص وغير الربحي ، ورفع وتيرة التنسيق فيما بينهم لتعزيز وتسريع مسيرة التنمية بجميع مجالاتها ، وتحقيق أفضل المستويات من الخدمات المقدمة لأهالي المنطقة من المواطنين والمقيمين توازياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 .

ودعا سموه إلى تحديد فرص التحسين وبذل المزيد من الجهود التطويرية بما ينعكس على جودة الحياة بجميع المحافظات والمراكز والقرى وفق مؤشرات الأداء المعتمدة ، مشدداً على بذل المزيد من الجهود التخطيطية والتشغيلية والاستثمار الأمثل للإمكانات المتاحة لتقديم الخدمات والارتقاء بالعمل ، والإسهام في تيسير معاملاتهم وفقاً لتطلعات القيادة الحكيمة أيدها الله.