وزارة الحج: جميع عمليات فرز نتائج الطلبات تمت إلكترونيًا

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الحج والعمرة، أن جميع عمليات فرز نتائج طلبات الحج تمت بشكل إلكتروني، وأن هناك نظامًا جديدًا للفصل بين المعتمرين والحجاج، وفقًا لقناة «الإخبارية».

كان المتحدث باسم وزارة الحج والعمرة، المهندس هشام السعيد، قال اليوم الإثنين، إن الرسائل النصية ستصل تباعًا للمتقدمين المقبولين لأداء فريضة حج 1442 هـ.

وأضاف أن أي مواطن أو مقيم تصله الرسالة عليه الدخول على البوابة الإلكترونية واختيار الباقة حسب المقاعد المتاحة وحزم الخدمات المتوافرة.

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