اخبار السعوديه

توكلنا : أوسمة للمتبرعين بالأعضاء

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تعرف على عقوبات الإضرار بالمتنزهات الوطنية

أكد المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر ضرورة المحافظة على الغابات والمتنزهات الوطنية وجميع مواقع الغطاء النباتي...

9d6c2d9917.jpg الرياض : دوت الخليج
d0df505156.jpg18 ذو القعدة 1442 هـ

الرياض: القبض على 5 ارتكبوا 11 جريمة سلب

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب...

icon-byline.png الرياض : دوت الخليج
icon-clock.png18 ذو القعدة 1442 هـ

السماح لمطابخ مكة بالذبح خلال عيد الأضحى

أعلنت أمانة العاصمة المقدسة السماح للمطابخ الأهلية بالذبح خلال أيام عيد الأضحى المبارك لعام 1442هـ؛ بهدف توفير عدد من الخيارات أمام...

icon-byline.pngمكة المكرمة: دوت الخليج
icon-clock.png18 ذو القعدة 1442 هـ

ترحيل أكثر من 71 مليون كتاب مدرسي لإدارات التعليم

تواصل وزارة التعليم عمليات ترحيل أكثر من 71 مليون كتاب مدرسي للفصل الدراسي الأول لجميع المراحل، واستكمال وصولها لإدارات التعليم في...

icon-byline.png الرياض : دوت الخليج
icon-clock.png18 ذو القعدة 1442 هـ

منع الموظفين المشاركين في أعمال الحج من تأدية النسك

كشفت مصادر مطلعة لـ"دوت الخليج" عن عدد من الضوابط الأمنية المعتمدة في خطة موسم حج هذا العام 1442 هـ الذين لن تزيد طاقته الاستيعابية عن...

icon-byline.png مكة المكرمة: فهد الإحيوي
icon-clock.png18 ذو القعدة 1442 هـ

الدمام والأحساء ورفحاء الأعلى حرارة بالمملكة

سجلت مدن الدمام والأحساء ورفحاء أعلى ارتفاع في درجة الحرارة بلغ 47 درجة مئوية، بينما سجلت السودة أقل درجة حرارة بلغت 22 درجة مئوية.أما...

icon-byline.png الرياض : دوت الخليج
icon-clock.png18 ذو القعدة 1442 هـ

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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