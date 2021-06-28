توكلنا : أوسمة للمتبرعين بالأعضاء

تعرف على عقوبات الإضرار بالمتنزهات الوطنية أكد المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر ضرورة المحافظة على الغابات والمتنزهات الوطنية وجميع مواقع الغطاء النباتي... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 18 ذو القعدة 1442 هـ 18 ذو القعدة 1442 هـ

الرياض: القبض على 5 ارتكبوا 11 جريمة سلب صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 18 ذو القعدة 1442 هـ 18 ذو القعدة 1442 هـ

السماح لمطابخ مكة بالذبح خلال عيد الأضحى أعلنت أمانة العاصمة المقدسة السماح للمطابخ الأهلية بالذبح خلال أيام عيد الأضحى المبارك لعام 1442هـ؛ بهدف توفير عدد من الخيارات أمام... مكة المكرمة: دوت الخليج مكة المكرمة: دوت الخليج 18 ذو القعدة 1442 هـ 18 ذو القعدة 1442 هـ

ترحيل أكثر من 71 مليون كتاب مدرسي لإدارات التعليم تواصل وزارة التعليم عمليات ترحيل أكثر من 71 مليون كتاب مدرسي للفصل الدراسي الأول لجميع المراحل، واستكمال وصولها لإدارات التعليم في... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 18 ذو القعدة 1442 هـ 18 ذو القعدة 1442 هـ

منع الموظفين المشاركين في أعمال الحج من تأدية النسك كشفت مصادر مطلعة لـ"دوت الخليج" عن عدد من الضوابط الأمنية المعتمدة في خطة موسم حج هذا العام 1442 هـ الذين لن تزيد طاقته الاستيعابية عن... مكة المكرمة: فهد الإحيوي مكة المكرمة: فهد الإحيوي 18 ذو القعدة 1442 هـ 18 ذو القعدة 1442 هـ

الدمام والأحساء ورفحاء الأعلى حرارة بالمملكة سجلت مدن الدمام والأحساء ورفحاء أعلى ارتفاع في درجة الحرارة بلغ 47 درجة مئوية، بينما سجلت السودة أقل درجة حرارة بلغت 22 درجة مئوية.أما... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 18 ذو القعدة 1442 هـ 18 ذو القعدة 1442 هـ

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