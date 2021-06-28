«أبشر» تحذّر المستخدمين من التعامل مع المواقع المشبوهة

الدمام - شريف احمد - نوهت منصة ابشر عبر حساباها في تويت المستخدمين اليوم إلى عدم التعامل مع المواقع المشبوهة والتي تدّعي تقديم خدمات إلكترونية لغرض استغلال بيانات المواطنين والمقيمين.

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع