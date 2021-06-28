«الحج» تنظم ورشة عمل لمناقشة آليات الإعاشة والنقل

الدمام - شريف احمد - -ضرورة تقديم الخدمات من خلال المتعهدين المؤهلين من جهة الاختصاص

- تجاوب الوزارة مع استفسارات الشركات وتقديم الدعم بالموائمة مع الجهات المختصة

-20 حاجًا في الحافلة الواحدة خلال كامل رحلة الحاج من بداية مرحلة طواف القدوم

نظمت وزارة الحج والعمرة اليوم، ورشة عمل تحت عنوان "ضوابط وآليات عمل موسم حج 1442هـ"، لشركات ومؤسسات حجاج الداخل بحضور معالي نائب الوزير الدكتور عبد الفتاح بن سليمان مشاط، والتي تتضمن عددًا من الجلسات وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة المقدسة.

حيث استعرضت الوزارة خلال الورشة، آليات واشتراطات خدمات الاعاشة الاستثنائية التي ستقدم خلال موسم حج 1442 هـ، وأكدت على ضرورة تقديم هذه الخدمات من خلال المتعهدين المؤهلين من جهة الاختصاص لضمان أمن وسلامة الغذاء، كما تجاوب مسؤولي الوزارة مع استفسارات الشركات وتقديم الدعم المطلوب للقطاع بالموائمة مع الجهات المختصة.

وتناولت الورشة أهم ملامح الخطة التنفيذية للنقل لموسم حج 1442 هـ مع شركات ومؤسسات حجاج الداخل متضمنة أنماط النقل ومجموعات الحركة والوحدات التنفيذية المكونة من 20 حاجًا في الحافلة الواحدة خلال كامل رحلة الحاج من بداية مرحلة طواف القدوم من الأربع نقاط الرئيسية (الهدا، الزايدي، النوارية، الشرائع) إلى طواف الإفاضة والوداع ونهاية رحلة الحاج.