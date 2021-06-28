محمد بن مسعود - الدمام - متحدث فرقة الإطفاء أشار إلى احتراق 4 سيارات ‬اندلع حريق كبير بالقرب من محطة قطارات إليفانت آند كاسل جنوب لندن، اليوم (الاثنين). وشوهدت أعمدة ضخمة من الدخان الكثيف في فيديو متداول عبر الإنترنت، تحدث شاهد عيان عن سماع انفجار. وأوضح متحدث باسم فرقة الإطفاء في لندن، أن أربع سيارات التهمتها النيران في مرأب بالقرب من محطة القطارات. وأظهر مقطع فيديو كرة نار ضخمة تتصاعد في السماء، فيما يركض الناس للاحتماء منها. — GB News (@GBNEWS) Breaking: A fire has erupted near Elephant and Castle station in South London pic.twitter.com/rvM2nYKCmk — GB News (@GBNEWS) June 28, 2021 28 يونيو 2021 - 18 ذو القعدة 1442 06:54 PM متحدث فرقة الإطفاء أشار إلى احتراق 4 سيارات كرة نار ضخمة تتصاعد في السماء.. اندلاع حريق هائل قرب محطة قطارات بلندن كرة نار ضخمة تتصاعد في السماء.. اندلاع حريق هائل قرب محطة قطارات بلندن ‬اندلع حريق كبير بالقرب من محطة قطارات إليفانت آند كاسل جنوب لندن، اليوم (الاثنين). وشوهدت أعمدة ضخمة من الدخان الكثيف في فيديو متداول عبر الإنترنت، تحدث شاهد عيان عن سماع انفجار. وأوضح متحدث باسم فرقة الإطفاء في لندن، أن أربع سيارات التهمتها النيران في مرأب بالقرب من محطة القطارات. وأظهر مقطع فيديو كرة نار ضخمة تتصاعد في السماء، فيما يركض الناس للاحتماء منها. — GB News (@GBNEWS) Breaking: A fire has erupted near Elephant and Castle station in South London pic.twitter.com/rvM2nYKCmk — GB News (@GBNEWS) June 28, 2021 الكلمات المفتاحية ، كرة نار ضخمة تتصاعد في السماء.. اندلاع حريق هائل قرب محطة قطارات بلندن ،

المصدر : الخليج 365

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