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أعلنت إيران، اليوم الاثنين، أنها لم تحسم قرارها بشأن تسجيلات الكاميرات العائدة للوكالة الدولية للطاقة الذرية في بعض منشآتها النووية، بعد أيام من انتهاء مهلة اتفاق التفتيش التقني المؤقت بين الجانبين، فيما يعد تراجعاً عن الموقف الذي اتخذته أمس حيال نفس المشكلة.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، في مؤتمر صحافي عقده في مقر الوزارة: "لم يتم اتخاذ أي قرار بشأن مسح تسجيلات الكاميرات".
وكان رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، قد أعلن أمس أن "طهران لن تقدم أبدًا صورًا من داخل بعض المواقع النووية للوكالة الدولية للطاقة الذرية؛ لأن اتفاق التفتيش مع الوكالة انتهى".
28 يونيو 2021 - 18 ذو القعدة 1442 06:55 PM
"زادة" أشار إلى أن طهران لم تقرر مصير تسجيلات الكاميرات بعدُتضارب إيراني من اتفاق تفتيش مواقعها.. أمس: "لن نقدم صوراً" واليوم: "لم نحسم قرارنا بعدُ"
أعلنت إيران، اليوم الاثنين، أنها لم تحسم قرارها بشأن تسجيلات الكاميرات العائدة للوكالة الدولية للطاقة الذرية في بعض منشآتها النووية، بعد أيام من انتهاء مهلة اتفاق التفتيش التقني المؤقت بين الجانبين، فيما يعد تراجعاً عن الموقف الذي اتخذته أمس حيال نفس المشكلة.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، في مؤتمر صحافي عقده في مقر الوزارة: "لم يتم اتخاذ أي قرار بشأن مسح تسجيلات الكاميرات".
وكان رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، قد أعلن أمس أن "طهران لن تقدم أبدًا صورًا من داخل بعض المواقع النووية للوكالة الدولية للطاقة الذرية؛ لأن اتفاق التفتيش مع الوكالة انتهى".
، تضارب إيراني من اتفاق تفتيش مواقعها.. أمس: "لن نقدم صوراً" واليوم: "لم نحسم قرارنا بعدُ" ،
المصدر : الخليج 365
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