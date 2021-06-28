، "إتقان العقارية" تطلق الحملة التسويقية لعقارات بمكة وجدة والطائف عبر المزاد المرئي الثالث ،

محمد بن مسعود - الدمام - "الرشيد": عقارات بأكثر من 108 آلاف متر لأراضٍ وأبراج سكنية وتجارية

شرعت شركة إتقان العقارية بالحملة التسويقية للمزاد المرئي الثالث الذي تنظمه الشركة يوم الـ 1442/11/27هـ، الموافق 2021/7/7م، لبيع مجموعة من العقارات ذات العوائد الاستثمارية والمواقع المتميزة بمنطقة مكة المكرمة، من خلال البث المباشر عبر منصتي اليوتيوب وتويتر الخاصة بالشركة وعدد من القنوات الفضائية حرصًا على التباعد الاجتماعي.

من جهته، أوضح رئيس مجلس إدارة شركة إتقان العقارية عبدالعزيز بن فهد الرشيد، أن العقارات هي أربعة بمدينة مكة المكرمة "أرض العزيزية الغربية، وأرض الرصيفة، وأرض الزهراء، وحوش العزيزية، والتي تقدر مساحتها الإجمالية بـ 42,550مترًا مربعًا وتتعدد استخداماتها ما بين سكني وتجاري ومواقعها الاستراتيجية بمنطقة الفنادق والخدمات وقريبة من قطار الحرمين والطرق المؤدية للحرم المكي.

وبين "الرشيد" أن العقار الخامس المميز هو أبراج شارع فلسطين الواقعة بحي مشرفة بمدينة جدة بالقرب من شارع المكرونة، والتي تتمثل بثلاثة أبراج سكنية تجارية تقدر مساحتها الإجمالية بـ 4,138 مترًا مربعًا وبارتفاع تسعة طوابق وتحوي 140 وحدة سكنية مميزة، و27 معرضاً تجارياً.

وأشار "الرشيد" إلى أن العقار السادس هي أرض أعالي الهدا بعروس المصائف مدينة الطائف، وتبعد عن الطائف عشرة كيلو مترات وعن مكة المكرمة أربعين كيلو مترًا وتقدر مساحتها الإجمالية بـ 62,648 مترًا مربعًا، على قمم جبال الهدا والتي تمثل أفضل المواقع الاستثمارية السياحية.

وأوضح الرشيد إلى إتاحة فرصة المشاركة حضوريًا للراغبين في مكاتب الشركة في الرياض ومكة وجدة والخبر والقصيم حيث ستكون هذه الفروع مرتبطة بشكل مباشر مع الأستديو للمزايدة المباشرة ووفقًا للاحترازات الصحية.

كما يمكن للراغبين بالدخول للمزاد إلكترونيًا من جميع مناطق المملكة وخارجها بالحضور عبر برنامج الزووم والواتس وفق إجراءات تتسم بالشفافية والتوثيق وتسعى لاتساع مساحة المشاركة.

ودعا رئيس مجلس إدارة شركة إتقان العقارية في ختام تصريحه المستثمرين والمواطنين إلى زيارة الموقع الإلكتروني للشركة لمعرفة تفاصيل أكثر ومعلومات أخرى العقارات المميزة التي ستكون فرصة سانحة وذات عوائد استثمارية كبيرة أو الاتصال بخدمة العملاء على الرقم(920001019) (0550052000)، أو عبر قنوات التواصل الاجتماعي.