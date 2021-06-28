شكرا لقرائتكم خبر عن تهريب المخدرات من لبنان للمملكة.. جرائم تستوجب المساءلة (تقرير) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - تقرير – فريق التحرير:

تكررت جرائم تهريب المخدرات وحبوب الكبتاجون المخدر من لبنان إلى المملكة، الأمر الذي يتطلب مواقف حاسمة من الحكومة اللبنانية لوضع حد لهذه الجرائم والعصابات التي تستهدف الإضرار بالمملكة وشبابها بتهريب المواد المخدرة، وتقديمهم للعدالة الناجزة.

وكان آخر تلك الجرائم، ما كشف عنه متحدث مديرية مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، النقيب محمد النجيدي، بتاريخ 26 يونيو من العام الجاري، حيث تم إحباط مخطط لإحدى الشبكات لتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة للمملكة.

وقال النجيدي في مداخلة هاتفية لقناة “الإخبارية” أن الكمية المضبوطة عبارة 14 مليون و400 ألف من الحبوب المخدرة، موضحاً أنه تم ضبط الشحنة بالتنسيق مع الجمارك بميناء جدة الإسلامي.

وأشار إلى أن الشحنة كانت مخبأة في ألواح حديدية وكانت قادمة من لبنان وتم القبض على المتورط في تهريبها وهو مواطن، وجاري استكمال ملاحقة عناصر تلك الشبكة.

وليست هذه الجريمة الأولى التي يتورط فيها عناصر من لبنان بتهريب المخدر للمملكة، ففي يوم 16 يونيو من العام الجاري أيضا، أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في لبنان عن إحباط عملية تهريب 250 ألف حبة كبتاغون إلى المملكة العربية السعودية، كانت مخبأة في داخل مضخات مياه كهربائية صغيرة الحجم.

• تهريب كبتاجون وتوقيف الجناة

وقالت المديرية، في بيان لها، إنه بناء على توافر معلومات لمكتب مكافحة المخدرات المركزي في وحدة الشرطة القضائية، حول عملية تهريب كمية من حبوب الكبتاغون إلى المملكة العربية السعودية، وبعد إبلاغ عناصر الجمارك في مطار رفيق الحريري الدولي، تمكنوا بتاريخ 1 يونيو الحالي من ضبط 37،2 كلغ (حوالى ربع مليون حبة) كبتاغون مخبأة في داخل مضخات مياه كهربائية صغيرة الحجم.

وأوضحت أن معاملات الشحن تمت بواسطة بطاقة هوية مزورة، وتم تحديد هوية المتورطين الرئيسيين في العملية، وعددهم ثلاثة أشخاص.

وأضافت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في لبنان أنه “تم توقيف الأفراد الثلاثة واعترفوا أنهم يؤلفون شبكة تهريب المخدرات التي يترأسها لبناني، وقد قام بتكليف اثنين آخرين لبناني والآخر سوري، بالانتقال الى منطقة البداوي (شمالي لبنان) واستلام شحنة مضخات المياه الكهربائية المهربة من سوريا والتي تحتوي على حبوب الكبتاغون، فعملا على نقلها إلى بيروت، ثم تواصلا مع شركة الشحن وسددا التكاليف بعد أن قاما بتخليص المعاملات بواسطة بطاقة هوية مزورة، إلا أنه تم إحباط مخططهم وضبطهم من قبل الأمن اللبناني.

• ضبط مواد مخدرة مُخبأة في مولدات

وفي 2 يونيو 2021 أيضا، أحبطت القوات الأمنية في لبنان، محاولة تهريب مواد مخدرة في مطار رفيق الحريري كانت في طريقها إلى المملكة.

وحسب ما ذكرته الوكالة الوطنية للإعلام، فقد نجحت القوى الأمنية والمديرية العامة للجمارك بلبنان، في ضبط كمية من حبوب الكبتاجون في مولدات صغيرة، في مطار رفيق الحريري الدولي، كانت وجهتها مدينة الدمام.

ووجه وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بلبنان، محمد فهمي، تهنئة للقوى الأمنية والمديرية العامة للجمارك على ضبطها في مطار رفيق الحريري الدولي.

• النمسا تضبط عصابة لبنانية للتهريب

هذا وكشفت الشرطة النمساوية، أنه تم ضبط شبكة للاتجار في العقاقير المخدرة والمنشطات، بتهمة شحن 30 طناً من أقراص “الكبتاجون اللبناني” إلى المملكة العربية السعودية خلال السنوات القليلة الماضية، تقارب قيمتها 180 مليون دولار.

وأوقفت الشرطة 15 شخصا عددا من المشتبه فيهم قبل تهريبهم المواد المخدرة إلى المملكة، ويأتي ذلك، في ظل حملة مكثفة تقودها السعودية لمنع إدخال الكبتاجون إلى المملكة – وفقاً لقناة الإخبارية-.

وقال كريستيان فوغنبرغر، رئيس مكتب التحقيقات الجنائية الإقليمي في سالزبورغ قوله: إنه تم اعتقال 13 مشتبهاً بهم في 22 مارس في النمسا واثنين آخرين في ألمانيا.

وحظرت المملكة في أبريل الماضي استيراد المنتجات الزراعية من لبنان، بعدما ضبطت السلطات المعنية، شحنة من حبوب الكبتاغون المخدرة موضبة داخل الخضار والفواكه.

وكان لبنان أعلن في وقت سابق عن مجموعة خطوات “سياسية اقتصادية” لمعالجة أزمة منع دخول المنتجات اللبنانية إلى المملكة، حيث قرر حصر معابر التصدير إلى دول مجلس التعاون الخليجي وخصوصا المملكة في الوقت الراهن بمرفأ بيروت، كما تقرر إعطاء الأولوية للإسراع في تأمين وشراء وتركيب أجهزة مسح بالأشعة في مرفأ بيروت في أسرع وقت، إلا عمليات تهريب المخدر للمملكة استمرت رغم هذه الإجراءات.

• النمسا تضبط شبكة تهريب مخدرات

وكشفت قناة الإخبارية، في تقرير لها، عن معلومات جديدة بشأن المسؤول عن شبكة المخدرات المضبوطة في النمسا قبل تهريبها إلى المملكة.

وأوضح مراسل قناة الإخبارية في النمسا، أن المسؤول هو صاحب مطعم لبناني الأصل يبلغ من العمر 50 عاماً، ولديه نسيب آخر يحمل الجنسية البلجيكية ومتورط معه، وصادر ضده مذكرة اعتقال من البرازيل لتهريبه الكوكائين.

وأشار إلى أن المطعم يعد مركزاً لتجارة حبوب الكوكائين المخدرة بأوروبا ومخصص للتهريب للمملكة.

وكانت الشرطة النمساوية، قد تمكنت من ضبط شبكة للاتجار في العقاقير المخدرة والمنشطات، بتهمة شحن 30 طناً من أقراص “الكبتاجون اللبناني” إلى المملكة خلال السنوات القليلة الماضية، تقارب قيمتها 180 مليون دولار.

وأوقفت الشرطة 15 شخصا عددا من المشتبه فيهم قبل تهريبهم المواد المخدرة إلى المملكة، ويأتي ذلك، في ظل حملة مكثفة تقودها المملكة العربية السعودية لمنع وإحباط عمليات إدخال وتهريب الكبتاجون، والمطلوب من أجهزة الأمن في لبنان أيضا الضرب بيد من حديد على أيدي هذه العصابات التي تستهدف تهريب المخدر والكبتاجون للمملكة.