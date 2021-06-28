شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة عضوا بالمجلس التنفيذي للجنة الدولية لعلوم المحيطات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - فازت المملكة العربية السعودية بعضوية المجلس التنفيذي للجنة الحكومية الدولية لعلوم المحيطات، إثر انتخابها من قبل الدول الأعضاء في المجلس التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" خلال اجتماعهم المنعقد الأسبوع الماضي في العاصمة الفرنسية باريس.

ويأتي فوز المملكة امتداداً لاهتمام القيادة بكل ما من شأنه أن يحافظ على نُظمها البيئية المختلفة، حيث ستعزز عضويتها في هذا المجلس التعاون الدولي متعدد الأطراف في سبيل تطوير الأبحاث والدراسات في علوم البحار والمحيطات وتبادل الخبرات فيها.

مما يذكر أن المملكة تعدّ من أهم الدول التي لديها سفن بحثية متخصصة في علوم البحار في البحر الأحمر والخليج العربي، ومنها السفينة البحثية (العزيزي) والسفينة البحثية (علوم البحار)، كما تم مؤخراً إطلاق سفينة مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية للأبحاث العلمية من ميناء الجبيل والمخصصة لخدمة البحث العلمي في البيئات البحرية للبحر الأحمر والخليج العربي.

وقد تأسست اللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات في عام 1960م كهيئة مستقلة تحت قطاع العلوم الطبيعية في منظمة اليونسكو، وتُعدّ اللجنة الوحيدة داخل منظمة اليونسكو المختصة بعلوم البحار (الأوقيانوغرافيا)، الهادفة إلى تعزيز التعاون الدولي وتنسيق البرامج في مجال البحوث والخدمات وبناء القدرات، من أجل معرفة المزيد عن طبيعة وموارد المحيطات والمناطق الساحلية، وتطبيق تلك المعرفة لتحسين الإدارة، والتنمية المستدامة، وحماية البيئة البحرية، وعمليات صنع القرار للدول الأعضاء فيها.

وتركز أعمال اللجنة على منظمات ووكالات الأمم المتحدة الأخرى فيما يتعلق بعلوم المحيطات وتبادل البيانات بهدف وضع سياسات وإجراءات إدارية تؤدي إلى استدامة البيئة.