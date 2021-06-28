”الخليج 365” ترصد بدء تطعيم صغار السن باللقاح في الشرقية

الدمام - شريف احمد - ناصر 15 عاما : أخذت اللقاح والإجراءات سهلة وميسرة

طفلة 12عاما : كنت أخاف لأني ما أحب الأبرة

رصدت ”الخليج 365” بدء إجراءات تطعيم صغار السن من الفئة العمرية 12- 18 عاما في مراكز تطعيم اللقاح بالشرقية . والتقت "اليوم" ببعض الأطفال الذين حضروا لتلقي اللقاح حيث قال ناصر «15» عاما أنه جاء إلى المركز وتلقى الجرعة الأولي من اللقاح في ظل إجراءات ميسرة وسهلة ، فيما قالت مضاوي الرقطان «12» عاما حضرت لأخذ اللقاح ولكني كنت أخاف "ما أحب الأبرة ".

وكانت المديرية العامة للشؤون الصحية في المنطقة الشرقية، قد بدأت اليوم «الاثنين»، تطعيم المسجلين عبر تطبيقي «صحتي» و«توكلنا» للفئة العمرية من 12 - 18 عاما، بلقاح فايزر بيونتك.

وكانت وزارة الصحة أعلنت أمس «الأحد» تنفيذ مرحلة جديدة من الحملة الوطنية للتحصين بلقاح كورونا، بالبدء بإعطاء لقاح «فايزر» للفئة العمرية من «12 - 18 عاما» بالتاريخ الميلادي وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للغذاء والدواء واستكمال كافة الدراسات العلمية التي أكدت فاعلية اللقاح ونتائجه لهذه الفئة.

وأبانت الصحة أن هذه الخطوة تأتي استمراراً لجهودها في التوسع في إعطاء اللقاح بعد تطعيم 70% من السكان البالغين في المملكة حيث بدأت أخيراً بعدها إعطاء الجرعة الثانية لمن هم فوق 50 عاما، لافتةً إلى أنه سيتم النزول في العمر بشكل مستمر في إعطاء الجرعة الثانية، وفقاً للتقدم في تغطية المجتمع، وحسب فئات الأولوية، وتوفر توريد اللقاحات، مضيفةً أن بالإمكان حجز الموعد لأخذ اللقاح من خلال تطبيق صحتي وتطبيق توكلنا.