القمر يقترن بالمشتري الليلة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-28

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

يرصد بسماء الوطن العربي اقتران القمر الأحدب المتناقص بكوكب المشتري عملاق نظامنا الشمسي، من منتصف ليل اليوم الاثنين 28 يونيو 2021 وخلال الساعات قبل شروق الشمس صبيحة الثلاثاء في أجمل ظاهرة مشاهدة بسهولة بالعين المجردة.

مفهوم اقتران القمر بالمشتري:

وقال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، إن وقوع القمر قرب المشتري يقصد به على قبة السماء فقط فهما ليسا قريبَين من بعضهما البعض في الفضاء، فالقمر يبعد عنا حوالي 381,000 كيلومتر فقط، في حين أن المشتري يبعد حوالي 655 مليون كيلومتر في الوقت الحالي.

يرى نقطة بيضاء ساطعة بالعين المجردة:

وأشار إلى أن كوكب المشتري رابع ألمع جسم في قبة السماء بعد الشمس والقمر والزهرة، وسيظهر كنقطة بيضاء ساطعة للراصد بالعين المجردة وعند رصده من خلال المنظار أو تلسكوب صغير سيشاهد قرص الكوكب وحوله أقماره الأربعة الكبيرة التي تعرف باسم ” أقمار غاليلو ” وهي: غانميد، كاليستو، يوروبا، أيوا – حيث تظهر كنقاط ضوئية صغيرة قرب المشتري.

دوران الأرض حول محورها:

واختتم رئيس الجمعية الفلكية بجدة، أنه خلال الساعات المتبقية من الليل، ستنتقل هذه الأجسام ظاهريًا نحو الغرب نتيجة دوران الأرض حول محورها.

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