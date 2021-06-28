السفارة الأمريكية وريما بنت بندر تطلقان ورشة عمل عن الابتكار

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-28

متابعات الخليج 365 - الرياض

عقدت القائم بأعمال السفارة الأمريكية في المملكة مارتينا سترونغ وصاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر آل سعود سفيرة المملكة لدى الولايات المتحدة يوم الأربعاء الموافق 23 يونيو ورشة عمل حول ” تحفيز ريادة الأعمال النسائية والابتكار في المملكة العربية السعودية”.

وخلال الكلمة الافتتاحية أشادت كل من القائم بالأعمال والأميرة ريما بمساهمة الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية لرؤية 2030 في تشكيل فرص تجارية مثيرة للمشاريع المملوكة للنساء.

كما ناقشت الأميرة ريما شغفها العميق بإنشاء وبناء مشاريع جديدة، وقالت “إن القيود اليوم ليست سوى أحلامك، لقد فتحت رؤية 2030 الكثير من الفرص للنساء ليحلمن”، مشجعةً النساء في جميع أنحاء المملكة على الاستفادة من البرامج المصممة لتعزيز مهاراتهن التجارية.

قطاعات وفرص جديدة

ومن جانبها أشارت القائم بالأعمال السيدة مارتينا سترونغ إلى أنه في عصر الاقتصاد الرقمي الحالي يتم إنشاء قطاعات وفرص جديدة ويتم توسيع نطاق عملها بشكل يومي، وأكدت “نريد أن نرى المزيد من النساء يشغلن المناصب القيادية اللائقة بهن في الاقتصاد والمجتمع السعودي”.

أهداف ورشة السفارة الأمريكية

تعد ورشة العمل “تحفيز ريادة الأعمال النسائية والابتكار في المملكة العربية السعودية” هي الأولى من بين خمس ورش عمل مخطط لها هذا العام والتي تستضيفها مبادرة تمكين الشرق الأوسط التابعة للمجلس الأطلسي بالشراكة مع بعثة الولايات المتحدة لدى المملكة العربية السعودية واللجنة النسائية المعنية بالأعمال التجارية التابعة للغرفة التجارية الأمريكية في المملكة العربية السعودية وQuantum Leaps، وهي منظمة لرائدات الأعمال، وتهدف هذه السلسة من ورش العمل إلى ربط قادة الأعمال التجارية ورواد الأعمال في الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية لتوسيع الفرص وبناء العلاقات.

لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الرابط التالي: https://www.atlanticcouncil.org/event/igniting-womens-entrepreneurship-and-innovation-in-saudi-arabia /



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