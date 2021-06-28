7 نصائح صحية لتفادي الإصابة بمرض السكري

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-28

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

رأى استشاري طب الأسرة والمجتمع الدكتور خالد باواكد، أن أهم الأمراض التي تصيب أفراد المجتمعات بسبب السلوكيات الصحية والغذائية الخاطئة هي السكري النمط الثاني، إذ زادت نسب المصابين بداء السكري حول العالم نسب مفجعة، وفي حال عدم إدراك الفرد لمخاطر السكري فإن زحف المرض سيكون مستمرًا.

الاكتئاب ومخاطر السكري:

وقال في تصريحات لـ “متابعات الخليج 365“، إن هناك 7 نصائح هامة لتفادي التعرض للسكري وهي:

⁃ تجنب القلق والاكتئاب، فالذين يعانون من الاكتئاب يأكلون بكميات كبيرة غالبًا، ولا يمارسون الرياضة، وبالتالي يزيد وزنهم، لذلك فهم عرضة لخطر الإصابة بالسكري.

⁃ تناول وجبة الإفطار، إذ أثبت الباحثون أن الأشخاص الذين يتناولون وجبة إفطار متوازنة، أقل عرضة لزيادة الوزن وكذلك مشاكل مقاومة الأنسولين (الهرمون المسؤول عن ضبط مستوى السكر بالدم)، أما الذين لا يتناولون وجبة الإفطار يعرضون أنفسهم للإصابة بالسكري.

⁃ ممارسة رياضة المشي، فالرياضة تحمي الجسم من مرض السكري، وذلك عن طريق نقل السكر في الدم إلى خلايا العضلات لاستخدامه كوقود وحرقه، والرياضة تجعل الجسم ينظم مستوى الأنسولين في الدم، فرياضة 30 دقيقة يوميًا من المشي السريع يقلل مخاطر الإصابة بالسكري بنسبة 43%.

⁃ الحد من المشروبات السكرية والحلوى، فالإكثار من شرب الماء والعصائر الطازجة أفضل من المشروبات الغازية وعصير الفواكه المحفوظة والقهوة المحلاة والمشروبات السكرية والحلوى.

⁃ الحد من الأطعمة الدهنية، فالوجبات السريعة والهمبرجر والزبدة والزيوت المهدرجة كلها مليئة بالدهون المشبعة، وهذه الدهون كفيلة بالإصابة بانسداد الشرايين، وضغط الدم وتزيد من مقاومة الأنسولين وتؤدي للإصابة بمرض السكري.

⁃ خفض الوزن، فالوزن الزائد سبب رئيس للإصابة بمرض السكري من النوع 2 عند البالغين والأطفال، وللتخلص من الوزن الزائد يجب ممارسة الرياضة 3 مرات أسبوعيًا على الأقل، أو المشي يوميا لمدة نصف ساعة، مع اتباع نظام غذائي أو حمية.

⁃ تناول الفاكهة والخضراوات، إذ أثبتت الدراسات أن تناول الفاكهة والخضروات الطازجة يجدد الخلايا ويساعد على الهضم.

تعويض الأنسولين:

واختتم الدكتور باواكد بالقول: السكري النوع الثاني هو أحد أنواع مرض السكري الذي يؤدي إلى ارتفاع مستوى الجلوكوز في الدم، ويحدث نتيجة حدوث مقاومة في خلايا الجسم لهرمون الأنسولين أو عدم كفاية كمية الأنسولين المنتجة في البنكرياس، وذلك نتيجة لعدة عوامل أهمها زيادة الوزن وقلة النشاط الرياضي، ويطلق عليه أيضًا اسم السكري غير المعتمد على الأنسولين وسكري البالغين، وفي هذا النوع من السكري، ينتج البنكرياس كمية طبيعية من الأنسولين، وربما أيضًا أكثر من المعتاد، ولكنها لا تكون كافية للجسم، أو تكون هناك مقاومة من قبل الخلايا للأنسولين فلا يعود قادرًا على التأثير فيها وبالتالي إدخال الجلوكوز من الدم لها، ويؤدي هذا إلى تجمع الجلوكوز في الدم وارتفاع مستوياته.

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