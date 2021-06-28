مقارنة بين 100 مليون محصن ومثلهم لم يتلقوا لقاح كورونا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-28

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

كشف إنفوجرافيك للمجلس الصحة الخليجي عن وجه المقارنة بين 100 مليون شخص حصلوا على لقاح كورونا ومثلهم من غير المحصّنين ، سواء في نسب الإصابة أو التنويم في المستشفيات أو ظهور الأعراض أو حدوث الوفيات.

جرعات لقاح كورونا:

وفي سياق متصل شدد استشاري طب الأسرة والمجتمع الدكتور عصام الحسن، على ضرورة أخذ لقاح كورونا بجرعتيه، وضرورة استمرار ارتداء الكمامة حتى بعد الحصول على اللقاح، موضحًا أن أهمية تلقي لقاح كورونا ليست في إنهاء الوباء فقط، ولكنه لوقف حدوث الوفيات بسبب الإصابة، فأي حالة مصابة بكورونا تكون عرضة للوفاة – لا سمح الله – بسبب المضاعفات، واللقاح من شأنه أن يمنع الأعراض المسببة للوفاة كالإصابة بالالتهاب الرئوي ومضاعفات أخرى للمرض.

الأجسام المضادة ومواجهة الفيروس:

وأشار إلى أن اللقاح يحد من الأعراض أو يمنعها تمامًا بعد اكتساب المناعة اللازمة، فالجسم يحتاج لفترة لبناء الأجسام المضادة التي تتصدى للفيروس بعد تلقي اللقاح، لذا كلما حرص الفرد على أخذ اللقاح يكون أفضل له من حيث بناء الأجسام المضادة أو عدم التعرض للعدوى من أي شخص مصاب.

جرعتان مختلفتان للتحصين:

وأكد الدكتور أنه يمكن أخذ لقاحين مختلفين من تحصين كورونا، فكما أوضحت وزارة الصحة أنه طبقًا لدراسات علمية دولية أظهرت إمكانية إعطاء جرعتين من لقاحين مختلفين لكورونا بشكل آمن وفعّال في التصدي للفيروس، مع تحقق الفعالية الذي تهدف له الجرعة الثانية.



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