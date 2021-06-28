التعليم : التحول إلى المناهج الرقمية واستبدال الكتب بالأجهزة الذكية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-28

متابعات الخليج 365 - الرياض

تواصل وزارة التعليم عمليات ترحيل أكثر من 71 مليون كتاب مدرسي للفصل الدراسي الأول لجميع المراحل، واستكمال وصولها لإدارات التعليم في مناطق ومحافظات المملكة، وذلك ضمن جهود الوزارة للاستعداد المبكر للعام الدراسي المقبل 1443هـ.

المناهج الرقمية

وكانت وزارة التعليم قد أنهت منذ وقت مبكر مراحل تصميم المقررات الدراسية لجميع المراحل، ومراجعتها، واعتمادها، واستكمال طباعتها، ومتابعة ترحيلها وفق خطة زمنية تضمن وصولها لجميع المدارس في جميع مناطق المملكة قبل وقت كافٍ من بدء العام الدراسي، كما يواصل فريق التطوير الاستراتيجي في الوزارة جهوده المستمرة للتحوّل إلى المناهج الرقمية، واستبدال الكتب الورقية بالأجهزة الذكية؛ وفق خطة مرحلية تبدأ من العام الدراسي المقبل.

الكتب الدراسية الجديدة

وتتضمن الكتب الدراسية المناهج الجديدة التي تم الإعلان عنها لمادة اللغة الإنجليزية للصفوف الأولية، وكتاب المهارات الحياتية والأسرية، والمهارات الرقمية، والتفكير الناقد، وأدلة المعلم للدفاع عن النفس في المرحلة الابتدائية، ومناهج السنة المشتركة في مسارات الثانوية العامة، إلى جانب تطوير وتنقيح مناهج الدراسات الإسلامية، والدراسات الاجتماعية، وزيادة الإثراءات والتطبيقات والتدريبات في مادتي العلوم والرياضيات.

توزيع الكتب بحسب المراحل

وأنهت الوزارة طباعة 28,452,093 مليون كتاب مدرسي للمرحلة الابتدائية، و14,767,573 مليون كتاب مدرسي للمرحلة المتوسطة، و26,886,034 مليون كتاب مدرسي للمرحلة الثانوية، بإجمالي 70,105,700 مليون كتاب مدرسي لمدارس التعليم العام، كما أنهت طباعة 187,266 ألف كتاب مدرسي لمدارس تحفيظ القرآن الكريم، و375,125 ألف كتاب مدرسي لمدارس تعليم الكبار ومحو الأمية ورياض الأطفال وبرنامج مجتمع بلا أمية، و28,100 ألف كتاب مدرسي للعوق البصري (برايل)، إضافة إلى 22,541 ألف كتاب للطالب والأنشطة لمعاهد وبرامج التربية الفكرية لجميع المراحل و1,054,539 مليون كتاب مدرسي للمدارس العالمية، و55,134 ألف كتاب مدرسي للمدارس السعودية في الخارج. كما تضمنت 160,350 ألف كتاب مدرسي للمدارس العربية بجيبوتي، و62,156 ألف دليل معلم لرياضة الدفاع عن النفس، و3,500 آلاف كتاب للغة الصينية في المرحلة الثانوية؛ بإجمالي 71,863,645 مليون كتاب مدرسي للعام 1443هـ لجميع المراحل الدراسية للفصل الدراسي الأول.

شارك الخبر