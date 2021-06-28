وزارة الحج والعمرة : الاشتراطات الصحية خطوط حمراء لا يمكن تجاوزها

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-28

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن نائب وزير الحج والعمرة، الدكتور عبدالفتاح مشاط، أن جميع عمليات فرز نتائج طلبات الحج تمت بشكل إلكتروني، معقبًا: “لم يوجد أي تدخل بشري في عملية الفرز”.

الحج والعمرة تشدد على الالتزام الاشتراطات الصحية:

وأكد الدكتور عبدالفتاح مشاط، في تصريحات تليفزيونية لقناة الإخبارية، قرب صدور نظام جديد للفصل بين المعتمرين والحجاج.

وتابع: “نحن داعمون للقطاع الخاص، وسيكون القطاع الخاص هو من سيقود منظومة الحج”، مردفًا:” لدينا نظام جديد يركز على جودة الخدمات وليس فقط العدد”.

وأكمل: “يوجد في نظام حج هذا العام خطوط حمراء لا يمكن تجاوزها وأهمها الاشتراطات الصحية متضمنة التباعد الاجتماعي في النقل والسكن وغيرها”.

لقاح فيروس كورونا

وقد أعلنت وزارة الحج والعمرة، سابقًا ضرورة الحصول على الجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا، لمن صدرت لهم تصاريح أداء مناسك حج هذا العام 1442هـ.

وسابقًا شددت الوزارة على زيارة أقرب مركز للتطعيم خلال 48 ساعة من إصدار التصريح دون الحاجة لأخذ موعد مسبق.

المسار الإلكتروني للحج:

وكانت الوزارة قد أعلنت في وقت سابق عن انتهاء فترة التسجيل عبر المسار الإلكتروني لحج العام 2021.

وحددت الوزارة سابقًا مجموعة من الشروط وإرشادات التسجيل للراغبين في الحج، وتشمل بأن تكون الفئات العمرية من 18 عامًا حتى 65 عامًا، والتحصين من فيروس كورونا، والخلو من الأمراض المزمنة.

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