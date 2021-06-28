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بدأت صحة حفر الباطن اليوم في تقديم الجرعة الأولى من لقاح فايزر للفئة العمرية من (12-18) عاماً بالتاريخ الميلادي من خلال مراكزها عبر التسجيل والحصول على موعد من خلال تطبيق صحتي.
ودعت صحة حفر الباطن جميع المواطنين والمقيمين إلى المبادرة بالتسجيل عبر تطبيق "صحتي" لأخذ اللقاح وفق المواعيد المحددة لهم، مع ضرورة الالتزام بالتدابير الوقائية مثل ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي وتعقيم الأيدي وعدم المصافحة للحد من انتشار فيروس كورونا حفاظًا على صحة وسلامة الجميع.
28 يونيو 2021 - 18 ذو القعدة 1442 06:07 PM
دعت جميع المواطنين والمقيمين إلى المبادرة بالتسجيل عبر "صحتي""صحة الحفر" تبدأ في تطعيم الفئة العمرية من "12-18" بلقاح فايزر
بدأت صحة حفر الباطن اليوم في تقديم الجرعة الأولى من لقاح فايزر للفئة العمرية من (12-18) عاماً بالتاريخ الميلادي من خلال مراكزها عبر التسجيل والحصول على موعد من خلال تطبيق صحتي.
ودعت صحة حفر الباطن جميع المواطنين والمقيمين إلى المبادرة بالتسجيل عبر تطبيق "صحتي" لأخذ اللقاح وفق المواعيد المحددة لهم، مع ضرورة الالتزام بالتدابير الوقائية مثل ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي وتعقيم الأيدي وعدم المصافحة للحد من انتشار فيروس كورونا حفاظًا على صحة وسلامة الجميع.
، "صحة الحفر" تبدأ في تطعيم الفئة العمرية من "12-18" بلقاح فايزر ،
المصدر : الخليج 365
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