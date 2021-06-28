، بسبب كورونا.. وزير الدفاع البريطاني و6 من كبار القادة العسكريين يعزلون أنفسهم ،

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اضطر وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، و6 من كبار القادة العسكريين في المملكة المتحدة، لعزل أنفسهم، بعد أن ثبتت إصابة رئيس أركان القوات المسلحة البريطانية، نيك كارتر، بفيروس كورونا.
وأكدت وزارة الدفاع في بيان إصابة كارتر بفيروس كورونا، وقالت إن جميع المسؤولين الذين كانوا في اجتماع مع كارتر الأسبوع الماضي، بمن فيهم وزير الدفاع، يخضعون للعزل الذاتي، طبقاً لـ"بي بي سي".
وبحسب "التلغراف" بدأ كارتر فترة العزل الذاتي أواخر الأسبوع الماضي، بعد أن جاءت نتيجة اختباره بفيروس كورونا إيجابية (أي مصاب)، ومنذ ذلك الحين، نبه تطبيق خدمات الصحة الوطنية للاختبار والتعقب وزير الدفاع، بن والاس، ورؤساء البحرية الملكية وسلاح الجو الملكي والقيادة الإستراتيجية، إلى ضرورة البقاء في منازلهم بعد "الاتصال الوثيق" برئيس الأركان نيك كارتر.
بسبب كورونا.. وزير الدفاع البريطاني و6 من كبار القادة العسكريين يعزلون أنفسهمصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-06-28
اضطر وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، و6 من كبار القادة العسكريين في المملكة المتحدة، لعزل أنفسهم، بعد أن ثبتت إصابة رئيس أركان القوات المسلحة البريطانية، نيك كارتر، بفيروس كورونا.
وأكدت وزارة الدفاع في بيان إصابة كارتر بفيروس كورونا، وقالت إن جميع المسؤولين الذين كانوا في اجتماع مع كارتر الأسبوع الماضي، بمن فيهم وزير الدفاع، يخضعون للعزل الذاتي، طبقاً لـ"بي بي سي".
وبحسب "التلغراف" بدأ كارتر فترة العزل الذاتي أواخر الأسبوع الماضي، بعد أن جاءت نتيجة اختباره بفيروس كورونا إيجابية (أي مصاب)، ومنذ ذلك الحين، نبه تطبيق خدمات الصحة الوطنية للاختبار والتعقب وزير الدفاع، بن والاس، ورؤساء البحرية الملكية وسلاح الجو الملكي والقيادة الإستراتيجية، إلى ضرورة البقاء في منازلهم بعد "الاتصال الوثيق" برئيس الأركان نيك كارتر.
28 يونيو 2021 - 18 ذو القعدة 1442
05:28 PM
بعد ثبوت إصابة رئيس الأركان بالفيروس
اضطر وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، و6 من كبار القادة العسكريين في المملكة المتحدة، لعزل أنفسهم، بعد أن ثبتت إصابة رئيس أركان القوات المسلحة البريطانية، نيك كارتر، بفيروس كورونا.
وأكدت وزارة الدفاع في بيان إصابة كارتر بفيروس كورونا، وقالت إن جميع المسؤولين الذين كانوا في اجتماع مع كارتر الأسبوع الماضي، بمن فيهم وزير الدفاع، يخضعون للعزل الذاتي، طبقاً لـ"بي بي سي".
وبحسب "التلغراف" بدأ كارتر فترة العزل الذاتي أواخر الأسبوع الماضي، بعد أن جاءت نتيجة اختباره بفيروس كورونا إيجابية (أي مصاب)، ومنذ ذلك الحين، نبه تطبيق خدمات الصحة الوطنية للاختبار والتعقب وزير الدفاع، بن والاس، ورؤساء البحرية الملكية وسلاح الجو الملكي والقيادة الإستراتيجية، إلى ضرورة البقاء في منازلهم بعد "الاتصال الوثيق" برئيس الأركان نيك كارتر.
، بسبب كورونا.. وزير الدفاع البريطاني و6 من كبار القادة العسكريين يعزلون أنفسهم ،
المصدر : الخليج 365
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