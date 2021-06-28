محمد بن مسعود - الدمام - توفيت والدة الشيخ عبدالله أحمد مصلح شعبي، رئيس كتابة عدل جازان سابقاً، والشيخ محمد أحمد مصلح شعبي، المعلم بالمعهد العلمي وسيصلى عليها، عصر اليوم الاثنين، الموافق ١٨-١١-١٤٤٢هـ، بجامع الكرشمي والدفن بمقبرة الفتاحية بصامطة. نسأل الله، أن يتغمدها بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان "إنا لله وإنا إليه راجعون". ويقتصر العزاء على الاتصال الهاتفي أو رسائل الجوال فقط، على أرقام أبناء الفقيدة: الشيخ/عبدالله أحمد مصلح شعبي 0555766650 الشيخ /محمد أحمد مصلح شعبي 0508892947 28 يونيو 2021 - 18 ذو القعدة 1442 05:33 PM وفاة والدة "شعبي"رئيس كتابة عدل جازان سابقًا وفاة والدة "شعبي"رئيس كتابة عدل جازان سابقًا توفيت والدة الشيخ عبدالله أحمد مصلح شعبي، رئيس كتابة عدل جازان سابقاً، والشيخ محمد أحمد مصلح شعبي، المعلم بالمعهد العلمي وسيصلى عليها، عصر اليوم الاثنين، الموافق ١٨-١١-١٤٤٢هـ، بجامع الكرشمي والدفن بمقبرة الفتاحية بصامطة. نسأل الله، أن يتغمدها بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان "إنا لله وإنا إليه راجعون". ويقتصر العزاء على الاتصال الهاتفي أو رسائل الجوال فقط، على أرقام أبناء الفقيدة: الشيخ/عبدالله أحمد مصلح شعبي 0555766650 الشيخ /محمد أحمد مصلح شعبي 0508892947 الكلمات المفتاحية ، وفاة والدة "شعبي"رئيس كتابة عدل جازان سابقًا ،

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