الجوازات: من خرج ولم يعد يُمنع من دخول المملكة ٣ سنوات

الرياض - محمد عبدالله - قالت المديرية العامة للجوازات إن من خرج من المملكة بتأشيرة خروج وعودة ولم يعد يُمنع من دخول المملكة لمدة 3 سنوات.

وأضافت الجوازات السعودية عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة أن من خرج ولم يعد بمنع الدخول لمدة ثلاث سنوات إلا على صاحب العمل السابق بتأشيرة جديدة ويستثنى من ذلك التابعين والمرافقين.

وكانت الجوازات السعودية أوضحت أنه إذا كانت تأشيرة الخروج والعودة محددة مدة صلاحيتها بالأشهر فيجب السفر خلال 3 أشهر من تاريخ إصدار التأشيرة، وتحتسب مدة صلاحية تأشيرة الخروج والعودة من تاريخ الإصدار إذا كانت محددة صلاحيتها بتاريخ أو مدة معينة.

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