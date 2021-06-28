أمير تبوك يعتمد أسماء الفائزين في جائزته للتفوق العلمي والتميز

جاء ذلك خلال لقاء سموه بمكتبه اليوم أعضاء اللجنة العليا للجائزة , حيث اطلع على تقرير عن الجائزة ومجالاتها المختلفة في التحصيل العلمي والإبداع والابتكار والخدمة المجتمعية, كما اطلع على تقرير عن آخر الاستعدادات لإقامة حفل الجائزة في عامها الرابع والثلاثين الذي سيقام الأربعاء القادم.
وقال "إن الجائزة حققت نجاحات كبيرة ونالها عدد كبير من الشباب والشابات بالمنطقة "، منوهًا بالدعم والرعاية اللذين يحظى بهما أبناء وبنات دوت الخليج من القيادة الحكيمة -أيدها الله- .
بدوره أشار الأمين العام للجائزة الدكتور محمد اللحيدان أن الجائزة حظيت خلال مسيرتها -التي امتدت لأكثر من 34 عامًا- برعاية ودعم مادي ومعنوي من سمو أمير منطقة تبوك, وكانت حافزًا للتنافس عليها بين الطلاب والطالبات في جميع مراحل التعليم العام والجامعي ومجالات التميز بين الأفراد والشركات والمؤسسات الحكومية.
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