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أمير تبوك يعتمد أسماء الفائزين في جائزته للتفوق العلمي والتميز
اعتمد أمير منطقة تبوك رئيس اللجنة العليا لجائزة سموه للتفوق العلمي والتميز الأمير فهد بن سلطان، أسماء الفائزين بالجائزة في مجال...
ترحيل أكثر من 71 مليون كتاب مدرسي لإدارات التعليم
تواصل وزارة التعليم عمليات ترحيل أكثر من 71 مليون كتاب مدرسي للفصل الدراسي الأول لجميع المراحل، واستكمال وصولها لإدارات التعليم في...
الدمام والأحساء ورفحاء الأعلى حرارة بالمملكة
سجلت مدن الدمام والأحساء ورفحاء أعلى ارتفاع في درجة الحرارة بلغ 47 درجة مئوية، بينما سجلت السودة أقل درجة حرارة بلغت 22 درجة مئوية.أما...
الحجرف يدين استمرار استهداف ميليشيا الحوثي جنوب المملكة
دان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، استمرار استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية جنوب...
96 % من براءات اختراع جامعة سعودية مسجلة بالخارج وميزانيتها من الدولة
كشف الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية الدكتور عبد العزيز بن محمد السويلم، عن وجود جامعة سعودية 4% من ملكياتها...
هجرة من العيون إلى المسابح
فيما استمر غلق العيون المائية في واحة الأحساء الزراعية، ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة انتشار كورونا، وملامسة درجات...
إزالة الفود ترك بقيروان الرياض ومنع التجمعات
أزالت أمانة منطقة الرياض والجهات الأمنية أمس الأول، عربات الفود ترك المخالفة على طريق خالد بن بندر بحي القيروان شمال العاصمة،...
أمطار على 4 مناطق جنوبية وموجة حارة شمالا
شهدت 4 مناطق ومحافظات «جازان وعسير والباحة والطائف» أمس أمطارا تراوحت بين الغزيرة والمتوسطة، فيما ساد طقس شديد الحرارة على مناطق...
كانت هذه تفاصيل خبر منع الموظفين المشاركين في أعمال الحج من تأدية النسك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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