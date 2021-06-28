منع الموظفين المشاركين في أعمال الحج من تأدية النسك

أمير تبوك يعتمد أسماء الفائزين في جائزته للتفوق العلمي والتميز اعتمد أمير منطقة تبوك رئيس اللجنة العليا لجائزة سموه للتفوق العلمي والتميز الأمير فهد بن سلطان، أسماء الفائزين بالجائزة في مجال... تبوك دوت الخليج تبوك دوت الخليج 18 ذو القعدة 1442 هـ 18 ذو القعدة 1442 هـ

ترحيل أكثر من 71 مليون كتاب مدرسي لإدارات التعليم تواصل وزارة التعليم عمليات ترحيل أكثر من 71 مليون كتاب مدرسي للفصل الدراسي الأول لجميع المراحل، واستكمال وصولها لإدارات التعليم في... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 18 ذو القعدة 1442 هـ 18 ذو القعدة 1442 هـ

الدمام والأحساء ورفحاء الأعلى حرارة بالمملكة سجلت مدن الدمام والأحساء ورفحاء أعلى ارتفاع في درجة الحرارة بلغ 47 درجة مئوية، بينما سجلت السودة أقل درجة حرارة بلغت 22 درجة مئوية.أما... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 18 ذو القعدة 1442 هـ 18 ذو القعدة 1442 هـ

الحجرف يدين استمرار استهداف ميليشيا الحوثي جنوب المملكة دان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، استمرار استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية جنوب... أبهـا: دوت الخليج أبهـا: دوت الخليج 18 ذو القعدة 1442 هـ 18 ذو القعدة 1442 هـ

96 % من براءات اختراع جامعة سعودية مسجلة بالخارج وميزانيتها من الدولة كشف الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية الدكتور عبد العزيز بن محمد السويلم، عن وجود جامعة سعودية 4% من ملكياتها... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 18 ذو القعدة 1442 هـ 18 ذو القعدة 1442 هـ

هجرة من العيون إلى المسابح فيما استمر غلق العيون المائية في واحة الأحساء الزراعية، ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة انتشار كورونا، وملامسة درجات... الدمام : عدنان الغزال الدمام : عدنان الغزال 18 ذو القعدة 1442 هـ 18 ذو القعدة 1442 هـ

" /> " /> إزالة الفود ترك بقيروان الرياض ومنع التجمعات أزالت أمانة منطقة الرياض والجهات الأمنية أمس الأول، عربات الفود ترك المخالفة على طريق خالد بن بندر بحي القيروان شمال العاصمة،... الرياض: مؤيد معافا الرياض: مؤيد معافا 18 ذو القعدة 1442 هـ 18 ذو القعدة 1442 هـ

أمطار على 4 مناطق جنوبية وموجة حارة شمالا شهدت 4 مناطق ومحافظات «جازان وعسير والباحة والطائف» أمس أمطارا تراوحت بين الغزيرة والمتوسطة، فيما ساد طقس شديد الحرارة على مناطق... جدة : يمن لقمان جدة : يمن لقمان 18 ذو القعدة 1442 هـ 18 ذو القعدة 1442 هـ

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