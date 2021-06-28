الارشيف / اخبار السعوديه

منع الموظفين المشاركين في أعمال الحج من تأدية النسك

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أمير تبوك يعتمد أسماء الفائزين في جائزته للتفوق العلمي والتميز

اعتمد أمير منطقة تبوك رئيس اللجنة العليا لجائزة سموه للتفوق العلمي والتميز الأمير فهد بن سلطان، أسماء الفائزين بالجائزة في مجال...

9d1fa5956e.jpgتبوك دوت الخليج
85136c17fc.jpg18 ذو القعدة 1442 هـ

ترحيل أكثر من 71 مليون كتاب مدرسي لإدارات التعليم

تواصل وزارة التعليم عمليات ترحيل أكثر من 71 مليون كتاب مدرسي للفصل الدراسي الأول لجميع المراحل، واستكمال وصولها لإدارات التعليم في...

icon-byline.png الرياض : دوت الخليج
icon-clock.png18 ذو القعدة 1442 هـ

الدمام والأحساء ورفحاء الأعلى حرارة بالمملكة

سجلت مدن الدمام والأحساء ورفحاء أعلى ارتفاع في درجة الحرارة بلغ 47 درجة مئوية، بينما سجلت السودة أقل درجة حرارة بلغت 22 درجة مئوية.أما...

icon-byline.png الرياض : دوت الخليج
icon-clock.png18 ذو القعدة 1442 هـ

الحجرف يدين استمرار استهداف ميليشيا الحوثي جنوب المملكة

دان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، استمرار استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية جنوب...

icon-byline.pngأبهـا: دوت الخليج
icon-clock.png18 ذو القعدة 1442 هـ

96 % من براءات اختراع جامعة سعودية مسجلة بالخارج وميزانيتها من الدولة

كشف الرئيس التنفيذي للهيئة للملكية الفكرية الدكتور عبد العزيز بن محمد السويلم، عن وجود جامعة سعودية 4% من ملكياتها...

icon-byline.pngالرياض : دوت الخليج
icon-clock.png18 ذو القعدة 1442 هـ

هجرة من العيون إلى المسابح

فيما استمر غلق العيون المائية في واحة الأحساء الزراعية، ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة انتشار ، وملامسة درجات...

icon-byline.pngالدمام : عدنان الغزال
icon-clock.png18 ذو القعدة 1442 هـ
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إزالة الفود ترك بقيروان الرياض ومنع التجمعات

أزالت أمانة منطقة الرياض والجهات الأمنية أمس الأول، عربات الفود ترك المخالفة على طريق خالد بن بندر بحي القيروان شمال العاصمة،...

icon-byline.pngالرياض: مؤيد معافا
icon-clock.png18 ذو القعدة 1442 هـ
(تصوير: عبدالعزيز سيف)

أمطار على 4 مناطق جنوبية وموجة حارة شمالا

شهدت 4 مناطق ومحافظات «جازان وعسير والباحة والطائف» أمس أمطارا تراوحت بين الغزيرة والمتوسطة، فيما ساد طقس شديد الحرارة على مناطق...

icon-byline.pngجدة : يمن لقمان
icon-clock.png18 ذو القعدة 1442 هـ

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