اختتام مناورات تمرين "مخالب الصقر 4" بين القوات السعودية والأمريكية

محمد الفلاح - الإثنين 28 يونيو 2021

اختتمت مناورات تمرين "مخالب الصقر 4" بين القوات السعودية والأمريكية والتي هدفت إلى رفع مستوى الجاهزية القتالية لضباط وأفراد القوات البرية.



وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الاثنين أن مناورات التمرين العسكري المشترك "مخالب الصقر 4" بين القوات البرية الملكية السعودية والجيش الأمريكي اختتمت بالمنطقة الشمالية الغربية في المملكة بعد أسبوعين من انطلاقها.

ويأتي تمرين "مخالب الصقر" ضمن التمارين المشتركة التي تشارك بها القوات البرية الملكية السعودية، بهدف رفع مستوى الجاهزية القتالية لضباط وأفراد القوات البرية.